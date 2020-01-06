Иран принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил президент страны Эбрахим Раиси во время саммита ШОС, проходящего в столице Таджикистана Душанбе. "Позвольте мне выразить свое удовлетворение участием в этой важной и эффективной встрече, которая является одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне", - цитирует его слова турецкое информационное агенство Анадолу .

Иран стал девятым полноправным членом ШОС. Организация была основана 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. Статус наблюдателя в ШОС сегодня имеют Афганистан, Беларусь и Монголия. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, научное и культурное взаимодействие.

Официальными центрами ШОС считаются Москва, Пекин и Ташкент, официальными языками - английский, китайский и русский. В общей сложности в государствах, объединенных в ШОС, проживают около 3,4 млрд человек. Высшим органом управления является Совет глав государств, собирающийся один раз в год.

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