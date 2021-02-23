 Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2021

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Мир

Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке

Тегеран продолжает настаивать, что переговоры о возвращении к СВПД возможны только при условии отмены Вашингтоном санкций против Ирана.

Центр по обогащению урана в Иране (фото из архива)

Центрифуги для обогащения урана в Иране

Тегеран ответил отказом на предложение Евросоюза провести неформальную встречу с представителями США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. В ночь на понедельник, 1 марта, МИД Ирана распространил заявление о том, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, новый президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

Реакция США на отказ Ирана от переговоров по ядерной сделке

Комментируя отказ Ирана от переговоров, в Белом доме заявили, что разочарованы ответом, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению ядерной сделки. Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето, а также Германии.

19 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе.

В феврале 2021 года Брюссель предложил Вашингтону и Тегерану встретиться и обсудить условия соблюдения ядерного соглашения. Ранее, 20 января, Джо Байден сигнализировал о своей готовности к переговорам на эту тему.

Ядерная сделка Запада с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало отказ Тегерана от производства и приобретения плутония или металлического урана в течение 15 лет. Прекращение попыток Ирана создать собственное ядерное оружие поощрялось отменой международных и национальных санкций против страны.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД в одностороннем порядке, возобновлении и ужесточении экономических санкций. В ответ Тегеран также начал шаг за шагом отказываться от соблюдения своих обязательств по атомному соглашению.

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    Автор: Наталья Позднякова


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