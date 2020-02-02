 Иран назвал санкции США ″пропагандистским трюком″ перед выборами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2020

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Мир

Иран назвал санкции США "пропагандистским трюком" перед выборами

Тегеран заявил, что у США нет права в одиночку восстанавливать международные санкции против Ирана. Россия призвала США отказаться от "курса на подрыв резолюции СБ ООН по Ирану".

Глава МИД Ирана Зариф на мюнхенской конференции по безопасности, 2019 год

Глава МИД Ирана Зариф на мюнхенской конференции по безопасности, 2019 год

Иран отверг решение США о задействовании механизма по восстановлению санкций ООН против Тегерана, назвав его "пропагандистским трюком" в преддверии президентских выборов в США в ноябре. "Решение США о запуске механизма автоматического восстановления санкций не поддерживается Советом Безопасности ООН, поскольку США уже не являются частью исторического соглашения по атомной программе Тегерана от 2015 года и потому не имеют никаких правовых рычагов", - заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая с заявлением по иранскому телевидению в ночь на воскресенье, 20 сентября.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. В соответствии с этим пунктом в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Выход США из атомной сделки

Однако Соединенные Штаты еще в 2018 году заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской атомной программе. В связи с этим постоянные члены Совбеза ООН Великобритания, Германия, Франция и другие страны полагают, что США более не считаются участником сделки и потому не имеют правовых оснований требовать возобновления санкций ООН против Тегерана. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, поскольку США участвовали в подписании резолюции.

По словам Зарифа, упоминание о США в данной резолюции не имеет никакого правового значения. В этой связи он иронически провел параллель между резолюцией и свидетельством о разводе, в котором, как он выразился, имена бывших партнеров приводятся, но официально и в правовом отношении эти люди уже не имеют друг к другу никакого отношения.

Реакция России

Россия также отвергла решение США о восстановлении санкций ООН против Ирана, подчеркнув, что резолюция Совбеза ООН 2231 продолжает действовать в неизменном виде. "Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", - говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном 20 сентября.

США уже пригрозили штрафными мерами всем странам, которые не будут участвовать в санкционном режиме против Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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