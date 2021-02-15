 Иран готов вести переговоры с США лишь при отмене санкций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2021

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Мир

Иран готов вести переговоры с США лишь при отмене санкций

Тегеран готов реагировать на конкретные дела, а не на жесты, заявил МИД Ирана. США дали понять о готовности к переговорам с Ираном о его атомной программе.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф

Иран выразил готовность к переговорам с США по его атомной программе лишь в том случае, если Вашингтон сначала отменит санкции, введенные против Тегеране. "С США не может быть никакой встречи по атомному вопросу, поскольку США вышли из Венского соглашения", - написал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем микроблоге Twitter в пятницу, 19 февраля. Ранее администрация США выразила готовностт вести такие переговоры с Ираном.

Иран будет реагировать не на "жесты", а на конкретные дела, подчеркнул Хатибзаде. Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выложил в Twitter пост с хештегом "#CommitActMeet". На странице иранского МИДа в Instagram на фарси приводится пояснение к этому хештегу: если США выполнят взятые на себя обязательства и на деле отменят санкции, то Иран будет готов к встрече.

Израиль 19 февраля подтвердил решимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия. "Позиция Израиля по атомной сделке не изменилась", - заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, добавив, что возвращение к атомной сделке откроет Иран путь к ядерному арсеналу.

Надежда на возобновление переговорного процесса

Наблюдатели в Тегеране полагают, что Иран, несмотря на выдвинутые условия, все же примет приглашение Евросоюза на встречу с пятью странами - постоянными членами Совбеза ООН и Германией, и ссылаются на телефонный разговор 17 февраля между председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Ирана Хасаном Роухани.

В ходе этого разговора Роухани сказал, что верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю следует вновь взять на себя роль координатора и предпринять необходимые шаги для спасения Венского соглашения.

Конфликт вокруг атомной программы Ирана в последнее время вновь резко обострился. Иран ультимативно потребовал от США отменить жесткие экономические и торговые санкции, угрожая в противном случае закрыть инспекторам МАГАТЭ доступ к своим атомным объектам. Это фактически свело бы на нет атомную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году.

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    Автор: Наталья Позднякова


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