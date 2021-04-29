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iPhone

Apple unveils AirTag, in this still image from the keynote video of a special event at Apple Park in Cupertino, California, U.S. released April 20, 2021. Apple Inc./Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Apple и Facebook в два раза увеличили прибыль 29.04.2021

У интернет-гигантов Apple и Facebook отличные показатели по итогам первого квартала 2021 года. В Apple основная доля доходов приходится на IPhone, а Facebook увеличил прибыль благодаря росту объема рекламы.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию 20.10.2020

В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
FILE - In this Sept. 5, 2014, file photo, the Apple logo hangs in the glass box entrance to the company's Fifth Avenue store in New York. Ireland is appealing the European Union's landmark order to collect 13 billion euros ($14 billion) in taxes from Apple. (AP Photo/Mark Lennihan, File) |

Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов 20.08.2020

Производитель iPhone первым из американских компаний преодолел отметку в 2 трлн долларов рыночной капитализации. Два года назад Apple первой достигла стоимости 1 трлн долларов.
The back of an iPhone 6 is seen on October 25, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Apple выплатит до 500 млн долларов за замедление работы старых айфонов 03.03.2020

Владельцы устаревших моделей айфонов обратились в суд с коллективным иском о том, что компания Apple намеренно замедляет работу гаджетов, чтобы побудить клиентов приобрести более новые модели.
20.09.2019 *** A man tests his smartphone inside an Apple store in Hong Kong on September 20, 2019. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo credit should read PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

В США назначена рекордная компенсация за нарушение патентов 30.01.2020

Калифорнийский технологический институт обвинил компании в нарушении патентов на технологию беспроводной передачи данных. Apple и Broadcom должны выплатить 1,1 млрд.
BdT mit Deutschlandbezug, 09.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Julia Kamp, Polizeikommissarin, hält ihr neues Dienst-Smartphone hoch. Die nordrhein-westfälische Polizei wird flächendeckend mit 20.000 Smartphones ausgestattet. Diese sind mit einem Messenger, einer Auskunfts-App und einem Dokumenten-Scanner ausgestattet. Dadurch können Beamte Führerscheine, Personalausweise und Kennzeichen direkt einlesen und schneller mit der Datenbank abgleichen. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецким полицейским начали раздавать служебные айфоны (фото) 10.09.2019

Для полиции земли Северной Рейн - Вестфалия уже закуплено 20 тысяч смартфонов Apple iPhone 8.
12.09.2018 Philip W. Schiller, Senior Vice President, Worldwide Marketing of Apple, speaks about the the new Apple iPhone XR at an Apple Inc product launch event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S., September 12, 2018. REUTERS/Stephen Lam

Apple сокращает производство iPhone 09.01.2019

Снижение спроса, в первую очередь в Китае, вынудило концерн Apple уменьшить объем производства iPhone последних моделей. Речь идет о моделях XS, XS Max и XR, сообщает Nikkei Asian Review.
Apple CEO Tim Cook holds up an iPhone as he speaks during a data privacy conference at the European Parliament in Brussels, Wednesday, Oct. 24, 2018. (AP Photo/Virginia Mayo) |

Концерн Apple сократил прогноз выручки из-за снижения продаж в КНР 03.01.2019

Ожидаемая квартальная выручка составит 84 млрд долларов, говорится в открытом письме Тима Кука инвесторам. Среди причин глава Apple отметил торговый конфликт между США и КНР, а также снижение продаж iPhone.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 30.03.2014 in Hamburg ein Apple iPhone 4s (r) und ein Samsung Galaxy S3 hoch. Ein Berufungsgericht hat den Sieg von Apple im zweiten großen Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien komplett aufgehoben. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Berufungsgericht kippt Apples Sieg in Patentprozess gegen Samsung vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Brandt

Apple и Samsung урегулировали патентный спор в США 28.06.2018

Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
FILE PHOTO: One of many Qualcomm buildings is shown in San Diego, California, U.S. on November 3, 2015. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm за сговор с Apple 24.01.2018

Производитель микрочипов платил Apple миллиарды долларов за то, чтобы концерн использовал во всех своих iPhone и iPad исключительно чипсеты Qualcomm.
file - A reporter takes a smart phone photo of Republican presidential candidate, US billionaire Donald Trump during a press conference at the Hanahan City Hall in Hanahan, South Carolina, USA, 15 February 2016. EPA/RICHARD ELLIS (zu dpa Tech-Riesen im Visier - Bulldozer Trump gegen Amazon, Apple und Co. vom 25.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Как Трамп помог Apple и что теперь будет со старыми моделями iPhone (видео) 18.01.2018

Лоббируя принятие налоговой реформы, президент США Дональд Трамп уверял, что она пойдет на пользу среднему классу. Но реформа пошла на пользу, прежде всего, крупным компаниям.

За что Трамп любит iPhone (18.01.2018) 18.01.2018

Лоббируя принятие налоговой реформы, президент США Дональд Трамп уверял, что она пойдет на пользу среднему классу. Но реформа пошла на пользу, прежде всего, крупным компаниям.

Ветер и солнце вместо российского газа: "зеленая" энергетика в ФРГ – DW Новости (18.01.2018) 18.01.2018

Уже в этом году возобновляемые источники энергии могут выйти в Германии на первое место. Станут ли они угрозой для экспорта российского газа?
GettyImages 151826547 The Apple logo is seen September 11, 2012 at the Yerba Buena Center for Arts in San Francisco the night before Apple's special media event to introduce its much anticipated next generation iPhone. The stage is set for Apple to unveil a new-generation iPhone September 12th as the culture-changing company once again lays claim to the heart of the Internet age lifestyle. The star of the Apple event in the Yerba Buena Theater in San Francisco is expected to be an 'iPhone 5' with a big, beautiful touchscreen, connectivity to blazingly fast telecom networks, and improved battery life. AFP PHOTO / Kimihiro HOSHINO (Photo credit should read KIMIHIRO HOSHINO/AFP/Getty Images)

Apple грозят в России сотни исков из-за замедления iPhone 18.01.2018

В российские суды уже поданы семь заявлений из-за намеренного замедления работы старых моделей iPhone.
HONG KONG - SEPTEMBER 19: Customers look at the new iPhones on display at the launch of the new Apple iPhone 6 and iphone 6 plus at the Apple IFC store on September 19, 2014 in Hong Kong, China. On September 19, Apple's new products, iPhone 6 and iPhone 6 Plus, with iOS 8 featuring 4.7-inch and 5.5-inch displays, have become available in the US, Australia, Canada, France, Germany, Hong Kong, Japan, Puerto Rico, Singapore and the UK, and will be available in more than 20 additional countries beginning on September 26.(Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)

Во Франции начато расследование против Apple 09.01.2018

Интернет-гиганту Apple грозит судебное преследование во Франции и крупный штраф. Apple подозревается в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, включая старые модели iPhone.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 9: New iPhone covers are displayed on screen during a Special Event at Bill Graham Civic Auditorium September 9, 2015 in San Francisco, California. Apple Inc. unveiled latest iterations of its smart phone, forecasted to be the 6S and 6S Plus and announced an update to its Apple TV set-top box. (Photo by Stephen Lam/ Getty Images)

Apple принесла извинения за искусственное замедление работы iPhone 29.12.2017

Стоимость замены батарей на iPhone снизится с 79 до 29 долларов. Так компания Apple хочет вернуть доверие поклонников марки после недавнего скандала с искусственным замедлением работы телефонов.
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