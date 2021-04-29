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У интернет-гигантов Apple и Facebook отличные показатели по итогам первого квартала 2021 года. В Apple основная доля доходов приходится на IPhone, а Facebook увеличил прибыль благодаря росту объема рекламы.
В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Производитель iPhone первым из американских компаний преодолел отметку в 2 трлн долларов рыночной капитализации. Два года назад Apple первой достигла стоимости 1 трлн долларов.
Владельцы устаревших моделей айфонов обратились в суд с коллективным иском о том, что компания Apple намеренно замедляет работу гаджетов, чтобы побудить клиентов приобрести более новые модели.
Калифорнийский технологический институт обвинил компании в нарушении патентов на технологию беспроводной передачи данных. Apple и Broadcom должны выплатить 1,1 млрд.
Для полиции земли Северной Рейн - Вестфалия уже закуплено 20 тысяч смартфонов Apple iPhone 8.
Снижение спроса, в первую очередь в Китае, вынудило концерн Apple уменьшить объем производства iPhone последних моделей. Речь идет о моделях XS, XS Max и XR, сообщает Nikkei Asian Review.
Ожидаемая квартальная выручка составит 84 млрд долларов, говорится в открытом письме Тима Кука инвесторам. Среди причин глава Apple отметил торговый конфликт между США и КНР, а также снижение продаж iPhone.
Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
Производитель микрочипов платил Apple миллиарды долларов за то, чтобы концерн использовал во всех своих iPhone и iPad исключительно чипсеты Qualcomm.
Лоббируя принятие налоговой реформы, президент США Дональд Трамп уверял, что она пойдет на пользу среднему классу. Но реформа пошла на пользу, прежде всего, крупным компаниям.
Уже в этом году возобновляемые источники энергии могут выйти в Германии на первое место. Станут ли они угрозой для экспорта российского газа?
В российские суды уже поданы семь заявлений из-за намеренного замедления работы старых моделей iPhone.
Интернет-гиганту Apple грозит судебное преследование во Франции и крупный штраф. Apple подозревается в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, включая старые модели iPhone.
Стоимость замены батарей на iPhone снизится с 79 до 29 долларов. Так компания Apple хочет вернуть доверие поклонников марки после недавнего скандала с искусственным замедлением работы телефонов.
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