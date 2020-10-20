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В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Калифорнийский технологический институт обвинил компании в нарушении патентов на технологию беспроводной передачи данных. Apple и Broadcom должны выплатить 1,1 млрд.
Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
Производитель микрочипов платил Apple миллиарды долларов за то, чтобы концерн использовал во всех своих iPhone и iPad исключительно чипсеты Qualcomm.
У компании из Купертино проблемы уже второй квартал подряд. Корпорация заявила, что у нее существенно снизились как выручка, так и прибыль. Потери связаны с плохими продажами cмартфона iPhone.
Apple Inc. провела презентацию новой продукции - смартфона и планшета. Новинки корпорации отличаются компактностью и доступностью.
Корпорация выплатит компенсацию Висконсинскому университету за использование технологии повышения мощности микропроцессоров в iPhone 5S, iPad Air и iPad Mini.
В Милане обсуждается кризис на Украине. Порошенко подписал закон о статусе Донбасса. Курды отбили большую часть Кобане. Полиция Гонконга ликвидировала еще один лагерь демонстрантов. Apple показала новый iPad.
Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 8 для iPhone и iPad, а также новую версию настольной ОС OX 10.10 Yosemite и новый язык программирования Swift.
Игра "The Inner World" , созданная студентами и выпускниками-аниматорами, признана лучшей компьютерной игрой 2014 года.
Немецкие журналисты комментируют тот факт, что Microsoft покупает основной бизнес Nokia. Издания SZ, Die Welt и FR несколько разошлись в оценке такого решения американского концерна.
Монументальные полотна, фото- и видеоработы, рисунки, созданные с помощью iPad, - прародитель британского поп-арта продолжает искать новые пути в искусстве.
Спустя почти год после смерти Стива Джобса так и не удалось разгадать секрет успеха его детища - концерна Apple. Выпускаемые им iPhone и iPad стали символом стабильности, индивидуализма и творчества, пишет газета.
Суд в США обязал Samsung выплатить Apple миллиард долларов компенсации. Южнокорейская компания копировала технологии iPhone и iPad, сочли присяжные.
Немецкий суд отклонил иск корпорации Apple, разрешив продавать в Германии планшетник Samsung Galaxy Tab 10.1 N. Судьи сочли, что его сходство с iPad недостаточно для запрета.
Кончина основателя концерна Аpple Стива Джобса стала одной из главных тем комментариев в немецкой прессе. Ушел из жизни гений, Эдисон 20 столетия, человек сумевший объединить капитализм и поп-культуру, пишут газеты.
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