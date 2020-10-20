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iPad

The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию 20.10.2020

В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
20.09.2019 *** A man tests his smartphone inside an Apple store in Hong Kong on September 20, 2019. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo credit should read PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

В США назначена рекордная компенсация за нарушение патентов 30.01.2020

Калифорнийский технологический институт обвинил компании в нарушении патентов на технологию беспроводной передачи данных. Apple и Broadcom должны выплатить 1,1 млрд.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 30.03.2014 in Hamburg ein Apple iPhone 4s (r) und ein Samsung Galaxy S3 hoch. Ein Berufungsgericht hat den Sieg von Apple im zweiten großen Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien komplett aufgehoben. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Berufungsgericht kippt Apples Sieg in Patentprozess gegen Samsung vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Brandt

Apple и Samsung урегулировали патентный спор в США 28.06.2018

Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
FILE PHOTO: One of many Qualcomm buildings is shown in San Diego, California, U.S. on November 3, 2015. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm за сговор с Apple 24.01.2018

Производитель микрочипов платил Apple миллиарды долларов за то, чтобы концерн использовал во всех своих iPhone и iPad исключительно чипсеты Qualcomm.

Корпорация Apple отчиталась о падении выручки и прибыли 27.07.2016

У компании из Купертино проблемы уже второй квартал подряд. Корпорация заявила, что у нее существенно снизились как выручка, так и прибыль. Потери связаны с плохими продажами cмартфона iPhone.
21.03.2016 Apple Vice President Greg Joswiak introduces the iPhone SE during an event at the Apple headquarters in Cupertino, California March 21, 2016. (C) Reuters/S. Lam

Apple представила новые iPhone и iPad 21.03.2016

Apple Inc. провела презентацию новой продукции - смартфона и планшета. Новинки корпорации отличаются компактностью и доступностью.
Teilnehmer der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2015 sitzen am 08.06.2015 im Moscone Center West in San Francisco vor einem überdimensionalen Logo des iPhone-Herstellers. Auf der Konferenz hat Apple einen neuen Musik-Service angekündigt, der Diensten wie Spotify und Deezer Konkurrenz macht. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Apple обязали выплатить 234 млн долларов Висконсинскому университету 17.10.2015

Корпорация выплатит компенсацию Висконсинскому университету за использование технологии повышения мощности микропроцессоров в iPhone 5S, iPad Air и iPad Mini.

Геофактор коротко: 17.10.2014 17:00 (мск) 17.10.2014

В Милане обсуждается кризис на Украине. Порошенко подписал закон о статусе Донбасса. Курды отбили большую часть Кобане. Полиция Гонконга ликвидировала еще один лагерь демонстрантов. Apple показала новый iPad.
ARCHIV - Das Apple-Logo spiegelt sich am 01.11.2013 in Hamburg in einer Glasfassade. In getrennten Patentverfahren gegen die Handy-Hersteller Apple und HTC werden am Freitag (09.00 Uhr) die Urteile des Landgerichts Mannheim erwartet. Der Patentverwerter IPCom verlangt von Apple 1,57 Milliarden Euro als Schadenersatz. Foto: Maja Hitij/dpa (zu dpa:Urteile in Patentprozessen gegen Apple und HTC erwartet vom 27.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Apple представил новую ОС для iPhone и iPad и новый язык программирования 03.06.2014

Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 8 для iPhone и iPad, а также новую версию настольной ОС OX 10.10 Yosemite и новый язык программирования Swift.
Bild: Character_Entwicklung - bitte im Master Format(Quer) Bildtitel: Character_Entwicklung für das Spiel The Inner World Bildbeschreibung: Character_Entwicklung für das Computer-Spiel The Inner World vom Studio Fizbin in Stuttgart Schlagworte: Deutschland, The Inner World, Computer-Spiel, Medien, Karriere, Startup, Unternehmen Ort/Jahr: Stuttgart/2012

Подземный мир Аспозии: придумай компьютерную игру - и прославишься 20.05.2014

Игра "The Inner World" , созданная студентами и выпускниками-аниматорами, признана лучшей компьютерной игрой 2014 года.
Themenbild Presseschau

СМИ: Логика Microsoft проста 04.09.2013

Немецкие журналисты комментируют тот факт, что Microsoft покупает основной бизнес Nokia. Издания SZ, Die Welt и FR несколько разошлись в оценке такого решения американского концерна.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über die Kölner Museumsnacht 2012 verwenden!*** David Hockney - 'The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)' © David Hockney

Картины в технике iPad: грандиозная выставка Дэвида Хокни в Кельне 08.11.2012

Монументальные полотна, фото- и видеоработы, рисунки, созданные с помощью iPad, - прародитель британского поп-арта продолжает искать новые пути в искусстве.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Frankfurter Allgemeine Zeitung: В чем секрет успеха Apple 19.09.2012

Спустя почти год после смерти Стива Джобса так и не удалось разгадать секрет успеха его детища - концерна Apple. Выпускаемые им iPhone и iPad стали символом стабильности, индивидуализма и творчества, пишет газета.
ARCHIV - Auf einem Tisch liegen am 17.08.2011 Tablet-Computer von Apple (r) und Samsung. Das Landgericht will am Freitag (09.09.2011) die Entscheidung im Ideenklau-Streit zwischen Apple und Samsung verkünden. Apple wirft Samsung vor, mit dem Tablet Galaxy Tab 10.1 das iPad kopiert zu haben. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Samsung заплатит Apple миллиард долларов компенсации 25.08.2012

Суд в США обязал Samsung выплатить Apple миллиард долларов компенсации. Южнокорейская компания копировала технологии iPhone и iPad, сочли присяжные.
ARCHIV - Auf einem Tisch liegen am 17.08.2011 Tablet-Computer von Apple (r) und Samsung. Das Landgericht will am Freitag (09.09.2011) die Entscheidung im Ideenklau-Streit zwischen Apple und Samsung verkünden. Apple wirft Samsung vor, mit dem Tablet Galaxy Tab 10.1 das iPad kopiert zu haben. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий суд встал на сторону Samsung в споре с Apple 09.02.2012

Немецкий суд отклонил иск корпорации Apple, разрешив продавать в Германии планшетник Samsung Galaxy Tab 10.1 N. Судьи сочли, что его сходство с iPad недостаточно для запрета.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Умер Стив Джобс - гениальный изобретатель, изменивший мир 06.10.2011

Кончина основателя концерна Аpple Стива Джобса стала одной из главных тем комментариев в немецкой прессе. Ушел из жизни гений, Эдисон 20 столетия, человек сумевший объединить капитализм и поп-культуру, пишут газеты.
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