IBM купит компанию Red Hat за 34 млрд долларов

Корпорация IBM покупает разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat за 34 млрд долларов. Об этом сообщается в воскресенье, 28 октября, на сайте IBM.

Эта сделка "способна изменить правила игры", она превратит компанию в мирового лидера гибридных облачных технологий, заявляет председатель совета директоров и президент корпорации Джинни Рометти.

IBM - один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Red Hat будет работать внутри корпорации в качестве отдельного подразделения Hybrid Cloud.

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