 IBM купит компанию Red Hat за 34 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.10.2018

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Мир

IBM купит компанию Red Hat за 34 млрд долларов

Покупка компании Red Hat превратит IBM в мирового лидера гибридных облачных технологий, считает Джинни Рометти. Сумма сделки - 34 млрд долларов.

Председатель совета директоров и президент IBM Джинни Рометти

Председатель совета директоров и президент IBM Джинни Рометти

Корпорация IBM покупает разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat за 34 млрд долларов. Об этом сообщается в воскресенье, 28 октября, на сайте IBM.

Контекст

C 11 по 15 июня в Ганновере проходит крупнейшая выставка информационных технологий. К открытию CeBIT мы представляем профессии, которые возникли в цифровую эпоху и очень популярны. (11.06.2018)

Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией. (22.03.2017)

Эта сделка "способна изменить правила игры", она превратит компанию в мирового лидера гибридных облачных технологий, заявляет председатель совета директоров и президент корпорации Джинни Рометти.

IBM - один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Red Hat будет работать внутри корпорации в качестве отдельного подразделения Hybrid Cloud.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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