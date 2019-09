IAAF отказалась восстанавливать статус российской легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом, сообщает в понедельник, 23 сентября, агентство спортивной информации SID, было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе. Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартует в столице Катара 27 октября, российские спортсмены вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом своей страны. В то же время 30 россиян смогут принять участие в турнире в качестве нейтральных атлетов.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен, слова которого приводит пресс-служба IAAF, назвал ряд позиций, сделавших невозможным восстановление статуса российской легкой атлетической федерации. В частности, отметил он, нашла подтверждение информация о том, что некоторые тренеры, отстраненные от работы решением Спортивного арбитражного суда (CAS), продолжают тренировать спортсменов. А это, в свою очередь, ставит под сомнение "целостность антидопинговых усилий" России.

Кроме того, указал Андерсен, группа приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое на заседании Исполнительного совета в Токио инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Официальной причиной названы несоответствия в данных, предоставленных Москвой WADA в начале этого года.

В WADA разъяснили суть претензий к России

Как пояснил журналистам гендиректор WADA Оливье Ниггли, эксперты просмотрели данные, которые агентство получило от осведомителей, и данные, которые предоставила Москва. "Есть вопросы, которые необходимо задать", - сказал спортивный чиновник, добавив, что у России есть три недели, чтобы объяснить ситуацию.

Более конкретно в интервью газете The New York Times высказался председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. По его словам, из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. А по данным британской газеты The Telegraph, изменения в электронную базу данных московской лабораторной системы управления информации (LIMS) вносились в течение последних 18 месяцев, то есть когда российским чиновникам уже было известно, что базу необходимо будет передать экспертам WADA. Если манипуляции будут доказаны, это может привести к отстранению россиян от Олимпиады-2020 в Токио

В ОКР оценили степень угрозы

В Олимпийском комитете России (ОКР) к ситуации отнеслись весьма серьезно. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, которые приводит пресс-служба комитета, России надо в течение трех недель "либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории". В противном случае, считает Поздняков, под угрозой окажутся "перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году".

WADA восстановило членство РУСАДА

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

