 IAAF отказалась восстанавливать статус российской легкой атлетики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

IAAF отказалась восстанавливать статус российской легкой атлетики

IAAF нашла подтверждение сведениям о том, что отстраненные российские тренеры продолжают работать со спортсменами. В WADA обнаружили, что часть информации о положительных допинг-пробах была удалена

Антидопинговый плакат WADA

Антидопинговый плакат WADA

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом, сообщает в понедельник, 23 сентября, агентство спортивной информации SID, было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе. Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартует в столице Катара 27 октября, российские спортсмены вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом своей страны. В то же время 30 россиян смогут принять участие в турнире в качестве нейтральных атлетов.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен, слова которого приводит пресс-служба IAAF, назвал ряд позиций, сделавших невозможным восстановление статуса российской легкой атлетической федерации. В частности, отметил он, нашла подтверждение информация о том, что некоторые тренеры, отстраненные от работы решением Спортивного арбитражного суда (CAS), продолжают тренировать спортсменов. А это, в свою очередь, ставит под сомнение "целостность антидопинговых усилий" России.

Кроме того, указал Андерсен, группа приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое на заседании Исполнительного совета в Токио инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Официальной причиной названы несоответствия в данных, предоставленных Москвой WADA в начале этого года.

В WADA разъяснили суть претензий к России

Как пояснил журналистам гендиректор WADA Оливье Ниггли, эксперты просмотрели данные, которые агентство получило от осведомителей, и данные, которые предоставила Москва. "Есть вопросы, которые необходимо задать", - сказал спортивный чиновник, добавив, что у России есть три недели, чтобы объяснить ситуацию.

Контекст

Можно ли быть олимпийским чемпионом в отдельно взятой стране? Случай российского бобслеиста Александра Зубкова показал, что не все однозначно. Самого спортсмена, похоже, интересует другое. (11.01.2019)

Президент DOSB Хёрман полагает, что в ряде стран могут существовать аналогичные систематические нарушения антидопингового кодекса. В интервью dpa он раскритиковал также действия WADA. (07.09.2016)

Расследование Reuters показало, что Владимир Мохнев и Владимир Волков работают со спортсменами несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда в Лозанне. (07.06.2019)

Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в манипуляции данными, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт. В WADA рассмотрят отчет о ее деятельности в ближайший понедельник. (21.09.2019)

Более конкретно в интервью газете The New York Times высказался председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. По его словам, из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. А по данным британской газеты The Telegraph, изменения в электронную базу данных московской лабораторной системы управления информации (LIMS) вносились в течение последних 18 месяцев, то есть когда российским чиновникам уже было известно, что базу необходимо будет передать экспертам WADA. Если манипуляции будут доказаны, это может привести к отстранению россиян от Олимпиады-2020 в Токио

В ОКР оценили степень угрозы

В Олимпийском комитете России (ОКР) к ситуации отнеслись весьма серьезно. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, которые приводит пресс-служба комитета, России надо в течение трех недель "либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории". В противном случае, считает Поздняков, под угрозой окажутся "перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году".

WADA восстановило членство РУСАДА

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 10:27

Россия и допинг: что означает решение суда в Лозанне - DW Новости

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление пресс-службы IAAF

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия и допинг: что означает решение суда в Лозанне - DW Новости  

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян  

Также по теме

Symbolbild Doping Labor

Российских атлетов заранее предупреждали о допинг-тестах 16.03.2019

За информацию о предстоящих допинг-тестах инспекторы из частной компании требовали со спортсменов деньги, заявила представительница РУСАДА.

Russland Winter Paralympics 2014 russisches Team

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах 08.02.2019

Российские паралимпийцы впервые с 2016 года смогут соревноваться под флагом России. Полностью ПКР будет восстановлен в правах, если выполнит все условия Международного паралимпийского комитета.

WADA

Следователь WADA поддержал восстановление членства РУСАДА 06.10.2018

Гюнтер Юнгер назвал отмену дисквалификации Российского антидопингового агентства "хорошей сделкой". По его словам, у WADA теперь больше рычагов для воздействия на Россию.

Реклама

Самые читаемые

Старейший туроператор в мире Thomas Cook прекратил работу  

Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве  

Комментарий: Кремль будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно