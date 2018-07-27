 IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2018

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Мир

IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА

IAAF отметила прогресс в деле восстановления членства ВФЛА, но дисквалификацию не сняла. Спортсмены из РФ на чемпионате Европы выступят под нейтральным флагом.

Штаб-квартира Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

Штаб-квартира Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в пятницу, 27 июля, оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), наложенную в связи с допинговым скандалом. Решение было принято советом IAAF на заседании Буэнос-Айресе за десять дней до начала чемпионата Европы, который пройдет с 6 по 12 августа в Берлине. Таким образом, на соревнованиях в столице Германии российские легкоатлеты смогут принять участие лишь под нейтральным флагом. К стартам допустят тех, кто не замешан в допинговых махинациях.

Контекст

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

"В ряде важных пунктов был достигнут прогресс, однако еще необходимо ликвидировать некоторые пробелы", - заявил президент IAAF Себастьян Коэ. По его словам, изменения "заметны", но российская сторона еще "не выполнила все условия". Как сообщил Руне Андерсен, глава рабочей группы  IAAF, расследующей дело ВФЛА, решение было принято единогласно. При этом Андерсен признал "большую вовлеченность" России в изменение ситуации. "В ряде случаев они сделали больше, чем требовалось", - отметил чиновник.

Вопрос о ВФЛА рассмотрят в декабре

Для восстановления ВФЛА Россия должна выполнить ряд условий. Москва должна компенсировать расходы, которые понесла IAAF в связи с этим делом - в частности, по созданию рабочей группы.Обязательным условием является и то, чтобы Российское антидопинговое агентство РУСАДА было вновь принято в систему Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, российские спортивные ведомства должны предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы.

Как заявил агентству "Интерфакс" министр спорта России Павел Колобков, IAAF вернется к вопросу о восстановлении членства ВФЛА в декабре 2018 года. 

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