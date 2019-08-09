Huawei представил собственную операционную систему

Китайский концерн Huawei представил в пятницу, 9 августа, собственную операционную систему Harmony OS, которая может прийти на смену Android, если конфликт с американскими властями продолжится, и Huawei не сможет больше пользоваться системой американской компании Google. "Мы хотим ввести глобальную операционную систему, пользоваться которой будет не только наша компания", - заявил СЕО потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

Агентство dpa отмечает, что собственная система может "спасти жизнь" китайскому концерну в условиях непредсказуемой политики властей США в отношении компании. В ноябре 2018 года США даже пытались убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, а министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Между тем китайская компания является одним из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и вторым по величине в мире производителем смартфонов.

В то же время представители китайского концерна заявляют, что пока компания продолжит использовать Android, чтобы не терять доступ к экосистеме приложений. Однако в случае необходимости такой переход можно будет осуществить "очень просто".

США ведут наступление на Huawei

В конце июня США прекратили технологическую блокаду Huawei. "Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп 29 июня на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке.

Министерство торговли США 20 мая выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение до конца августа. Что будет дальше пока неясно.

Корпорация Google 19 мая сообщила, что прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei. Это означает, что Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail. У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, а также не сможет рассчитывать на техническую поддержку. В Google продолжается обсуждение вариантов сотрудничества с Huawei на новых условиях, уточняет агентство Reuters.

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