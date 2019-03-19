 Huawei предложил Германии ″антишпионское соглашение″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2019

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Германия

Huawei предложил Германии "антишпионское соглашение"

Китайский концерн желает рассеять опасения ФРГ в сфере безопасности при создании инфраструктуры для мобильных сетей 5G. США подозревают Huawei в намерении тайно установить шпионские модули на оборудование.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй

Основатель китайского телекоммуникационного концерна Huawei Жэнь Чжэнфэй предложил Германии заключить "антишпионское соглашение", чтобы устранить ее опасения в сфере безопасности при запланированном создании инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения 5G. "Мы сообщили МВД Германии о готовности Huawei подписать такое соглашение с германским правительством", - сказал он в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в четверг, 18 апреля.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei обещает не встраивать никаких шпионских модулей в оборудование для этих сетей и будет убеждать правительство КНР подписать с Германией антишпионское соглашение, в рамках которого Пекин выразит приверженность и директиве ЕС о защите данных.

Критика в адрес США

Основатель Huawei обвинил США в агрессивном отношении к технологии. "К сожалению, США рассматривают технологию 5G как стратегическое оружие. Однако такое мнение неверно. Технологии Huawei в сфере 5G скорее следует сравнить с водопроводным краном, из которого в обращение, то есть в сеть, выводятся пакетные данные", - пояснил он.

Контекст

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Жэнь Чжэнфэй заверил, что его компания никогда не встраивала шпионские модули в свою технику. "Если бы Huawei когда-либо предпринял злонамеренные действия в какой-либо стране, если бы мы, к примеру, встроили шпионский модуль в наше оборудование, то мы поставили бы под угрозу наши рынки более чем в 170 государствах. Все наши работники могли бы лишиться рабочих мест. Для меня это было бы хуже смерти", - сказал он.

Huawei является одним из ведущих производителей инфраструктуры для суперскоростных мобильных семей пятого поколения. В США и Германии на этот концерн, однако, оказывается давление из-за опасений в сфере безопасности. Некоторые эксперты даже призывают полностью отстранить Huawei от внедрения сетей 5G. Тем не менее правительство ФРГ выступает против полного отстранения Huawei и других китайских компаний и делает ставку на диверсификацию поставщиков оборудования.

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