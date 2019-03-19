Huawei предложил Германии "антишпионское соглашение"

Основатель китайского телекоммуникационного концерна Huawei Жэнь Чжэнфэй предложил Германии заключить "антишпионское соглашение", чтобы устранить ее опасения в сфере безопасности при запланированном создании инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения 5G. "Мы сообщили МВД Германии о готовности Huawei подписать такое соглашение с германским правительством", - сказал он в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в четверг, 18 апреля.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei обещает не встраивать никаких шпионских модулей в оборудование для этих сетей и будет убеждать правительство КНР подписать с Германией антишпионское соглашение, в рамках которого Пекин выразит приверженность и директиве ЕС о защите данных.

Критика в адрес США

Основатель Huawei обвинил США в агрессивном отношении к технологии. "К сожалению, США рассматривают технологию 5G как стратегическое оружие. Однако такое мнение неверно. Технологии Huawei в сфере 5G скорее следует сравнить с водопроводным краном, из которого в обращение, то есть в сеть, выводятся пакетные данные", - пояснил он.

Жэнь Чжэнфэй заверил, что его компания никогда не встраивала шпионские модули в свою технику. "Если бы Huawei когда-либо предпринял злонамеренные действия в какой-либо стране, если бы мы, к примеру, встроили шпионский модуль в наше оборудование, то мы поставили бы под угрозу наши рынки более чем в 170 государствах. Все наши работники могли бы лишиться рабочих мест. Для меня это было бы хуже смерти", - сказал он.

Huawei является одним из ведущих производителей инфраструктуры для суперскоростных мобильных семей пятого поколения. В США и Германии на этот концерн, однако, оказывается давление из-за опасений в сфере безопасности. Некоторые эксперты даже призывают полностью отстранить Huawei от внедрения сетей 5G. Тем не менее правительство ФРГ выступает против полного отстранения Huawei и других китайских компаний и делает ставку на диверсификацию поставщиков оборудования.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia 3310 снова с нами! Финская HMD Global, выкупившая права на бренд Nokia, возрождает модель телефона Nokia 3310. Фирма сделала ставку на ретро, вернувшись к дизайну кнопочного мобильника, и на аккумулятор. Батареи хватит на 22 часа непрерывного телефонного разговора, а если говорить мало, то на месяц. Разработчик представит и новые модели смартфонов Nokia, в том числе и с культовой игрой "змейка".

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia готовится вернуться на рынок В Барселоне финский концерн HMD представил три модели смартфонов под брендом Nokia в средней ценовой категории. Похоже, бывший лидер всерьез вознамерился вернуться на рынок мобильных устройств. А рынок этот не мал – лишь в 2016 г. во всем мире было продано 1,5 миллиарда смартфонов. Лидером продаж является Apple, за ним с небольшим отрывом следует южнокорейский Samsung.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Для любителей кнопочных моделей Даже сторонник инноваций на рынке мобильных устройств - канадская компания BlackBerry - делает ставку на зарекомендовавшие себя кнопочные технологии. В Барселоне она представила модель смартфона KEYone с самой настоящей клавиатурой. Это первое устройство BlackBerry, разработанное китайской фирмой TCL Communication, которой концерн передал права на производство своих смартфонов.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Новые ориентиры Samsung Обычно на мобильном конгрессе в Барселоне Samsung представляет новую модель своего флагманского смартфона Galaxy S. Но не в этот раз. После скандала с Galaxy S7 корейский производитель сделал ставку на новые продукты и представил несколько планшетов - например вот этот Galaxy Tab S3.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Больше чем планшет Еще одна новинка от Samsung – планшетный ноутбук Galaxy Book. Он будет поставляться в комплекте с клавиатурой, но может использоваться и без нее. А вот свое флагманское устройство Galaxy S8 корейцы покажут, скорее всего, в апреле. Не исключено, что другие производители используют этот временной зазор в свою пользу.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Конкуренты не спят Китайский Huawei намерен опередить Samsung и стать вторым по числу продаж на рынке мобильных устройств. На MWC в Барселоне Huawei представил модели смартфонов P10 und P10 Plus. Разработчики делают ставку на сверхпрочность этих устройств и камеры, разработанные совместно с Leica. Кроме того, эти смартфоны оборудованы более емкими аккумуляторами, батареи хватает на два дня.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Умные часы от Huawei Помимо смартфонов в Барселоне китайская компания представила и "умные часы" - Huawei Watch 2 и Huawei Watch Classic. Объем памяти обоих гаджетов 4 ГБ, оба варианта оснащены и системой Google Android Pay для совершения бесконтактных платежей. Кроме того, более дорогая модель Watch 2 имеет лоток для nano-SIM-карты, что позволяет вести телефонный разговор без подключения к смартфону.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Большой размер экрана Концерн LG представил в Барселоне смартфон LG G6 с необычным соотношением сторон дисплея 18:9. Новый флагман южнокорейского производителя умещается на ладони, но при этом имеет большой экран. По итогам прошлого года LG понес убытки на рынке мобильных устройств и сейчас делает ставку на новую модель, чтобы исправить ситуацию.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G 5G - cвязь будущего Самая ожидаемая новинка MWC в Барселоне - это новый стандарт мобильной связи 5G. До его повсеместного внедрения пройдет еще несколько лет, но отрасль уже в предвкушении успеха, который обеспечит новейшая технология, позволяющая осуществлять сверхскоростной обмен данными. Новая модель мобильного телефона Xperia XZ от Sony уже располагает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками. Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова

