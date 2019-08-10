Huawei и Сбербанк готовятся объединить платежные сервисы

Российский Сбербанк и китайский концерн Huawei обсуждают объединение сервиса Huawei Pay и платежной системы банка. "Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию", - сообщил в субботу, 10 августа, президент Huawei Mobile Services Алекс Чанг.

После того как министерство торговли США временно внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности китайский гигант принимает меры по достижению независимости от американского рынка. Так, 9 августа концерн представил собственную операционную систему Harmony OS, которая может прийти на смену Android, если конфликт с американскими властями продолжится, и Huawei не сможет больше пользоваться системой американской компании Google. "Мы хотим ввести глобальную операционную систему, пользоваться которой будет не только наша компания", - заявил СЕО потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

Китайская компания является одним из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и вторым по величине в мире производителем смартфонов.

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