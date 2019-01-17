HRW критикует Россию за усиление давления на оппозицию

Российское правительство в конце 2017 года и 2018 году усилило давление на оппозицию, говорится в 29-м годовом отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном на ее сайте в четверг, 17 января. Москва продолжает подавлять критиков режима, в особенности в интернете путем уголовного преследования по обвинению в экстремизме, отмечается в документе. HRW также критикует декриминализацию домашнего насилия в РФ, ослабившую, по мнению авторов доклада, защиту тех, кто ему подвергается.

Правозащитники не оставили без внимания "шокирующие видео" избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии номер один, задержания тысяч участников мирных протестов по всей стране и "масштабную кампанию" против Фонда Андрея Рылькова и других независимых неправительственных организаций.

Нарушения в Чечне и во время ЧМ-2018

HRW, в частности, обеспокоена ситуацией в Чечне, где, по ее утверждению, происходят произвольные задержания, пытки и похищения предполагаемых джихадистов и местных оппозиционеров, семьи которых также подвергаются опасности. Кроме того, до сих пор не было проведено эффективного расследования случаев преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, о которых стало известно в 2017 году.

Правозащитники напоминают о забастовках в Нижнем Новгороде рабочих, участвовавших в строительстве станции метро к Чемпионату мира по футболу, который состоялся в РФ летом 2018 года. Власти России использовали это мероприятие, чтобы ввести ограничения на проведение митингов, считает HRW. В докладе также подвергаются критике нападения на сотрудников организации "Мемориал" и других правозащитников, нарушение прав людей с инвалидностью и запрет религиозной организации "Свидетели Иеговы".

HRW осуждает действия России в Сирии, где Москва в качестве главного союзника Дамаска участвовала "в наступательных операциях против контролируемых оппозицией территорий, которые сопровождались неизбирательными нападениями на школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры". Кроме того, РФ "продолжала использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать усилия по обеспечению ответственности сирийского правительства".

HRW о Германии и главный итог доклада

В ФРГ правозащитники видят важного игрока в международной борьбе с нарушением прав человека. Вместе с тем беспокойство HRW вызывают успехи правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на выборах в парламенты ряда немецких федеральных земель в прошлом году. Такая тенденция наблюдается и в других европейских странах, отмечается в докладе. Кроме того, в ФРГ, а также Болгарии, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Словакии, Испании и Великобритании в 2018 году совершались преступления на почве расизма, а проявления антисемитизма в странах ЕС "продолжают вызывать беспокойство".

В целом, главным итогом прошедшего года стало "не усиление авторитарных тенденций, а нарастание противодействия им", так как в мире "усиливается тренд на противодействие нарушениям прав человека со стороны агрессивно продвигающих свою повестку политиков-автократов", отмечает HRW.

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