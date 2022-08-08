"Харьковские соглашения": Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене

Экс-главе Минобороны Украины Михаилу Ежелю предъявлено подозрение в государственной измене в связи с согласованием им подписания "харьковских соглашений" от апреля 2010 года и "способствованием РФ" в аннексии Крыма. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в украинском Государственном бюро расследований (ГБР).
Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору в составе группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве офиса Генпрокурора Украины.
Адмирал, который в свое время занимал пост главнокомандующего украинскими ВМС, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Киевом и Москвой по вопросам пребывания Черноморского флота (ЧФ) РФ на территории Украины, указали в ГБР.
"Без обязательной правовой экспертизы"
При этом проекты документов Михаил Ежель согласовал, даже не посетив заседание кабмина Украины 21 апреля 2010 года, в ходе которого они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы об их соответствии конституции и законам старны, подчеркивается далее в заявлении.
В Госбюро расследований считают, что пребывание ЧФ РФ в Украине и его модернизация способствовали аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году.
Обвинения экс-министру юстиции и экс-главе МИД Украины
В июле 2022 года обвинения в госизмене предъявили Александру Лавриновичу, занимавшему пост министра юстиции Украины во время президентства Виктора Януковича, и Константину Грищенко, который в тот же период возглавлял МИД. Обвинения также связаны с подписанием "харьковских соглашений".
В 2021 году о подозрении в совершении госизмены было объявлено Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову, находившимся в розыске.
Янукович 21 апреля 2010 года в Харькове заключил от имени Украины соглашение между Киевом и Москвой, которое на 25 лет продлило срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе. В рамках договоренностей была также снижена цена на российский газ для Украины.
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Автор: Александр Савицкий