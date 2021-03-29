Хакеров из РФ подозревают в краже писем сотрудников Госдепа

Хакеры из России в 2020 году могли незаконно получить доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа США. Об этом во вторник, 30 марта, пишет онлайн-издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

Жертвами компьютерных взломщиков стали сотрудники бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, уточняют журналисты. Эти бюро работают с документами, связанными с НАТО, а также европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами США.

Вместе с тем, по словам источников Politico, это не означает, что злоумышленникам удалось добраться до засекреченных данных.

Комментарий Госдепа на тему кибератаки из России

Пока не ясно, была ли эта хакерская атака частью шпионской атаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds, которым пользовался в том числе Госдеп.

В ответ на запрос журналистов относительно возможной хакерской атаки в Госдепе сообщили, что "последовательно предпринимают шаги для защиты информации", добавив, что по причинам безопасности не могут в настоящий момент обсуждать масштаб или природу предполагаемой кибератаки. Комментариев со стороны российского посольства в Вашингтоне на момент публикации материала DW не поступало.

Инвестиции США в кибербезопасность

Если информация о причастности российских хакеров ко взлому электронных почтовых ящиков сотрудников Госдепа подтвердится, это будет означать, что вмешательство россиян в работу компьютерных сетей правительства США в 2020 году было еще масштабнее, чем предполагалось до сих пор.

Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом обещает в ближайшее время издать указ о технологической модернизации средств обеспечения кибербезопасности в федеральных ведомствах.

Ранее Агентству кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) было выделено на эти цели 650 млн долларов. Администрация Байдена также намерена ввести должность ответственного за кибербезопасность на национальном уровне.

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