Хайко Мас обсудит в Москве ситуацию в Украине и Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Haiko Maas) 11 августа посетит Москву и Санк-Петербург с рабочим визитом, сообщила в четверг, 6 августа, пресс-служба МИД ФРГ.

По прибытию в Москву Хайко Мас проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Антона Зайцева, стороны обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, а также отношения Россия-ЕС во время председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине этого года. Кроме того, министры обсудят актуальные международные проблемы, включая положение на Украине, Сирии и Ливии, ситуацию вокруг урегулирования иранской ядерной проблемы.

Во второй половине дня Мас отправится в Петербург, где встретится с губернатором Александром Бегловым и пообщается по видеосвязи с блокадниками. В прошлом году Германия в качестве гуманитарного жеста по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда выделила 12 миллионов евро, большая часть которых предназначена для переоснащения петербургского Госпиталя для ветеранов войн. По данным германского МИДа, эта инициатива реализуется в настоящее время.

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