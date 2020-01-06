Грудь Джульетты вызвала в Мюнхене спор о сексизме

Она символизирует любовь и дарит надежду тем, кто потерпел фиаско в любовных делах. Статуя Джульетты Капулетти украшает одну из главных достопримечательностей Мюнхена - центральную площадь Мариенплац. Вернее, копия скульптуры Нерео Константини, которая стоит у Дома Джульетты в итальянской Вероне. Увековеченная в бронзе шекспировская героиня высотой 2,65 метра была подарена Вероной баварской столице в знак дружбы и получила почетное место у Старой ратуши еще в начале 1970-х годов. Нередко романтики кладут ей в руки цветы, но этим дело не ограничивается.

Затертый бюст Джульетты: суеверие или сексизм?

Время от времени вокруг мюнхенской статуи поднимается шумиха. Внимание привлекает верхняя часть туловища Джульетты. Ее правая грудь отполирована до золотого блеска. Потереть это место на удачу - давнишняя традиция у туристов и горожан. В Германии во многих городах есть скульптуры, которые якобы приносят счастье. В том же Мюнхене у резиденции курфюрстов стоит бронзовый лев со щитом, на котором изображена львиная морда. Прикосновение к ней сулит удачу и деньги. Нос льва - это одно, а грудь Джульетты - другое? Рассматривать это как безобидное суеверие или сексизм? В Мюнхене решили разобраться.

Площадь Мариенплац в Мюнхене

Для представительницы городского совета Мари Бурнеляйт (Marie Burneleit) сексизм здесь очевиден. Она требует восстановить баланс и поставить рядом с Джульеттой статую мужчины. "Может, с бронзовым пенисом или в набедренной повязке. Женщины могли бы тереть ее для везения в любви", - предлагает политик то ли в шутку, то ли всерьез.

В любом случае референту по вопросам культуры в городской администрации Мюнхена Антону Библю (Anton Biebl) ее критика показалась небезосновательной. Он обещает рассмотреть этот вопрос и вынести его на широкое обсуждение. В 2022 году в Мюнхене проведут международный симпозиум и конкурс культурных проектов, тематика которых будет сфокусирована на обращении со спорными памятными объектами, а также на таких проблемах, как национализм, антидемократичность, милитаризм и гендерное разнообразие. В список памятников включат и многострадальную Джульетту.

Джульетта в контексте #MeToo

Внимание к ее проблеме привлекалось и раньше. В 2018 году на фоне движения #MeToo и дискуссий о сексуальных домогательствах 20-летняя студентка из Мюнхена Леа Турнер (Lea Thurner) наклеила на стену здания за скульптурой плакат с надписью "#MeToo". Свой поступок она тогда объяснила желанием представить Джульетту в другом контексте и побудить прохожих задуматься, насколько легко могут быть нарушены границы. Что сказала бы сама Джульетта? Ежедневно испытывать прикосновения тысяч людей, мягко сказать, неприятно. Плакат провисел полдня, и, правда, по наблюдениям Леа, из тех, кто останавливался перед скульптурой, многие смеялись, фотографировали, но потрогать грудь Джульетты на счастье уже не решались.

Нынешнюю инициативу в Мюнхене несколько политиков уже назвали абсурдной. Мол, проблема надуманная, это не то, что беспокоит людей. Немало и пользователей соцсетей, которые разделяют эту точку зрения. "Весь мир сходит с рельсов. Корона, Афганистан… А тут такое". "Прекрасно, что горсовет уже решил все банальные проблемы вроде приемлемых цен на жилье и может заниматься делами поважнее", - в этом духе отзывается большинство юзеров.

Но есть и те, кто относится к предложению представительницы городского совета полегче: "Поставьте рядышком статую голого мужчины. Будет выбор. Мне, кстати, Юлия принесла удачу". "Давайте поставим Давида". "Я видел женщин, трогающих статуи для положительной зарядки. Никогда этого не понимал. В жизни можно обойтись и без статуй". Кто-то советует заглянуть в мюнхенскую Глиптотеку и полюбоваться там на античные скульптуры.

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