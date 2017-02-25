Кризис в Греции: как изменилась жизнь в Салониках за два года?

DW встретилась с Михалисом и Надьей - жителями Салоник, о которых мы писали более двух лет назад. Непрекращающийся кризис изменил их жизнь, но они по-разному смотрят на ситуацию.