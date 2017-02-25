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Подзабытое слово Grexit возвращается. Это связано с дискуссией о списании греческих долгов, позицией МВФ, выборами в Германии и готовностью Афин к дальнейшим реформам.
DW встретилась с Михалисом и Надьей - жителями Салоник, о которых мы писали более двух лет назад. Непрекращающийся кризис изменил их жизнь, но они по-разному смотрят на ситуацию.
Дело уже почти решенное - Греция получит очередной пакет финансовой помощи. Но сам по себе он ничего решит. Нужны радикальные шаги, вроде полного списания долга, считает Хенрик Бёме.
В середине июля Греция находилась лишь в шаге от попытки "валютного путча", утверждают сразу две немецкие газеты.
Жан-Клод Юнкер полагает, что выход Греции из еврозоны больше не является темой для обсуждения. По его мнению, теперь в долговой драме наступит "долгий период без бурь и потрясений".
В пятницу немецкий бундестаг выдал мандат кабинету канцлера Ангелы Меркель на проведение переговоров по предоставлению Греции третьего пакета финансовой помощи. Меркель выступает против выхода Афин из еврозоны.
Премьер-министр Греции уничтожает остатки доверия к себе. Временное финансирование находится под вопросом. Grexit пока не снят с повестки дня, полагает обозреватель DW.
Глава германского Минфина Вольфганг Шойбле заявил, что реструктуризация долгов может быть лучшим вариантом для Афин, но она невозможна, пока Греция остается в еврозоне.
Греция не покинет зону евро - такое решение принято на саммите еврозоны в Брюсселе. О его значении для России DW попросила рассказать российских экономистов и политологов.
Канцлер ФРГ заявила, что Греция получит до 86 млрд евро в течение трех лет, но сначала Афины должны одобрить первый пакет реформ.
Международные кредиторы могут предоставить Греции до 86 млрд евро. Если переговоры окончатся безрезультатно, Афинам предложат временно покинуть еврозону.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн раскритиковал возможный план Минфина ФРГ, допускающий выход Греции из еврозоны. Такой вариант приведет к расколу Европы, уверен он.
План возможного выхода Греции из еврозоны, озвученный министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, был согласован с канцлером Германии, но вызвал критику немецких политиков.
Грекам из приграничных регионов удобно делать покупки и платить налоги в Болгарии. Несмотря на это, затяжной кризис в Греции не обещает соседней стране однозначной выгоды.
Забыв про референдум, Алексис Ципрас сделал предложение, от которого саммиту ЕС 12 июля трудно будет отказаться. Впереди - многоступенчатая процедура предоставления помощи.
В 2017 году Великобритания определится со своим будущим в Евросоюзе. Пока евроскептики в меньшинстве, но кризис в Греции, кажется, сыграл им на руку.
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