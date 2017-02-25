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Grexit

ATHENS, GREECE - JANUARY 23: The national flag of Greece and the flag of the European Union fly above a government building ahead of the general election on Sunday on January 23, 2015 in Athens, Greece. According to the latest opinion polls, the left-wing Syriza party are poised to defeat Prime Minister Antonis Samaras' conservative New Democracy party in the election, which will take place on Sunday. European leaders fear that Greece could abandon the Euro, write off some of its national debt and put an end to the country's austerity by renegotiating the terms of its bailout if the radical Syriza party comes to power. Greece's potential withdrawal from the eurozone has become known as the 'Grexit'. (Photo by Matt Cardy/Getty Images) © Getty Images/M.Cardy

Выход Греции из еврозоны вновь стал темой в Евросоюзе 25.02.2017

Подзабытое слово Grexit возвращается. Это связано с дискуссией о списании греческих долгов, позицией МВФ, выборами в Германии и готовностью Афин к дальнейшим реформам.
30.06.2015 **** Employees of a restaurant talk on an empty street in the northern Greek port city of Thessaloniki, Tuesday, June 30, 2015. Greek Finance Minister Yanis Varoufakis confirmed that the country will not make its payment due later to the International Monetary Fund. Capital controls began Monday and will last at least a week, an attempt to keep the banks from collapsing in the face of a nationwide bank run. (AP Photo/Giannis Papanikos)

Кризис в Греции: как изменилась жизнь в Салониках за два года? 02.09.2015

DW встретилась с Михалисом и Надьей - жителями Салоник, о которых мы писали более двух лет назад. Непрекращающийся кризис изменил их жизнь, но они по-разному смотрят на ситуацию.
A Greek flag flutters by the hand of a statue of former British Prime Minister William Ewart Gladstone in Athens June 17, 2015. The Greek central bank warned on Wednesday that the country would be put on a painful course towards default and exiting the euro zone if the government and its international creditors failed to reach an agreement on an aid-for-reforms deal. REUTERS/Yannis Behrakis

Комментарий: Пакет помощи, который никому не поможет 19.08.2015

Дело уже почти решенное - Греция получит очередной пакет финансовой помощи. Но сам по себе он ничего решит. Нужны радикальные шаги, вроде полного списания долга, считает Хенрик Бёме.
Russian President Vladimir Putin (R) and Greek Prime Minister Alexis Tsipras attend a signing ceremony at the Kremlin in Moscow, April 8, 2015. Greek Prime Minister Alexis Tsipras did not ask for financial aid at talks in Moscow on Wednesday but Russia could provide credits for large joint projects in the future, President Vladimir Putin said. REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool

СМИ: Кремль тайно поддерживал план возвращения Греции к драхме 28.07.2015

В середине июля Греция находилась лишь в шаге от попытки "валютного путча", утверждают сразу две немецкие газеты.
07.07.2015 European Commission President Jean-Claude Juncker gestures as he attends a debate during a plenary session of the European Parliament on the consequences of the Greek referendum result, on July 7, 2015 in Strasbourg. European Commission head Jean-Claude Juncker said on July 7 that he was against an exit by Greece from the euro, even though Greeks massively rejected bailout terms in a referendum this weekend. AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

Глава Еврокомиссии: Grexit снят с повестки дня 24.07.2015

Жан-Клод Юнкер полагает, что выход Греции из еврозоны больше не является темой для обсуждения. По его мнению, теперь в долговой драме наступит "долгий период без бурь и потрясений".

No Grexit - бундестаг против выхода Греции из еврозоны (17.07.2015) 17.07.2015

В пятницу немецкий бундестаг выдал мандат кабинету канцлера Ангелы Меркель на проведение переговоров по предоставлению Греции третьего пакета финансовой помощи. Меркель выступает против выхода Афин из еврозоны.
ARCHIV - Eine griechische Flagge weht am 29.06.2011 auf der Akropolis in Athen. In Griechenland werden die Stunden bis zum Ende der Zustimmungsfrist für den Schuldenschnitt gezählt. Bis zum späten Donnerstagabend 08.03.2012 können sich Halter griechischer Staatsanleihen melden, falls sie sich am Forderungsverzicht beteiligen wollen. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Grexit все еще возможен 16.07.2015

Премьер-министр Греции уничтожает остатки доверия к себе. Временное финансирование находится под вопросом. Grexit пока не снят с повестки дня, полагает обозреватель DW.
epa04846250 European Central Bank (ECB) German Finance Minister Wolfgang Schaeuble gives a press conference at the end of an Ecofin Finance ministers meeting at the European Council headquarters in Brussels, Belgium, 14 July 2015. Finance Ministers discuss the work programme for the next six months under the Luxembourg presidency, exchange views on the report on completing Economic and Monetary Union EPA/OLIVIER HOSLET +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр финансов ФРГ вновь говорит о временном выходе Греции из еврозоны 16.07.2015

Глава германского Минфина Вольфганг Шойбле заявил, что реструктуризация долгов может быть лучшим вариантом для Афин, но она невозможна, пока Греция остается в еврозоне.
Das Gebäude der griechischen Botschaft in Moskau (Russland). Die Fotos hat unsere Korrespondentin in Moskau (Russland) Evlalia Samedova im Juli 2015 gemacht. Die Bilder dürfen auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Российские эксперты: Решение по Греции - имиджевое поражение Кремля 13.07.2015

Греция не покинет зону евро - такое решение принято на саммите еврозоны в Брюсселе. О его значении для России DW попросила рассказать российских экономистов и политологов.
13.05.2015+++ German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference at the end of a euro zone leaders summit in Brussels, Belgium, July 13, 2015. Euro zone leaders agreed on a roadmap to a possible third bailout for near-bankrupt Greece, but Athens must enact key reforms this week before they will start talks on a financial rescue to keep it in the European currency area. REUTERS/Philippe Wojazer

Меркель: Афины должны принять реформы до 15 июля 13.07.2015

Канцлер ФРГ заявила, что Греция получит до 86 млрд евро в течение трех лет, но сначала Афины должны одобрить первый пакет реформ.
12.7.2015 *** epa04844072 (L-R) German Chancellor Angela Merkel, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, French President Francois Hollande and Greek Prime Minister Alexis Tsipras at the start of eurozone leaders' summit on the Greek crisis at the European Council headquarters in Brussels, Belgium, 12 July 2015. Greece is teetering on the edge of default, cut off from bailout aid, in arrears to the International Monetary Fund (IMF), owing large debt repayments this month and fending off suggestions that it could soon exit the eurozone. EPA/OLIVIER HOSLET +++(c) dpa - Bildfunk+++

Саммит еврозоны: возможность Grexit не исключена 12.07.2015

Международные кредиторы могут предоставить Греции до 86 млрд евро. Если переговоры окончатся безрезультатно, Афинам предложат временно покинуть еврозону.
30.6.2015 *** A Greek national flag flutters atop the university building as dark clouds fill the sky in Athens, Greece, June 30, 2015. Greece's conservative opposition warned on Tuesday that Sunday's vote over international bailout terms would be a referendum over the country's future in Europe, and that wages and pensions would be threatened if people were to reject the package. REUTERS/Yannis Behrakis

Глава МИД Люксембурга: выход Греции из еврозоны станет катастрофой 12.07.2015

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн раскритиковал возможный план Минфина ФРГ, допускающий выход Греции из еврозоны. Такой вариант приведет к расколу Европы, уверен он.
German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends a meeting with his counterparts from France and Poland in Warsaw, Poland, Monday, July 6, 2015. The ministers met a day after the Greek bailout referendum. (AP Photo/Alik Keplicz)

СМИ: План Шойбле о временном выходе Греции из еврозоны согласован с Меркель 11.07.2015

План возможного выхода Греции из еврозоны, озвученный министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, был согласован с канцлером Германии, но вызвал критику немецких политиков.
Schaufenster, Geschäft, Sofia, Bulgarien, Juli 2013Die Bilder sind von unserem offiziellen Partner BGNES, der uns die Fotos ohne Einschränkung zur Verfügung stellt. via:DW/ Mariya Ilcheva

В Софии подсчитывают плюсы и минусы греческого кризиса 11.07.2015

Грекам из приграничных регионов удобно делать покупки и платить налоги в Болгарии. Несмотря на это, затяжной кризис в Греции не обещает соседней стране однозначной выгоды.
Griechische Rentner schwenken griechischer und europäischer Fahne mit Euro Symbol vor griechischem Parlament in Athen. 09.07.2015

Угроза Grexit снизилась, но до выделения Греции денег еще далеко 10.07.2015

Забыв про референдум, Алексис Ципрас сделал предложение, от которого саммиту ЕС 12 июля трудно будет отказаться. Впереди - многоступенчатая процедура предоставления помощи.

Кризис в Греции усиливает позиции британских евроскептиков (10.07.2015) 10.07.2015

В 2017 году Великобритания определится со своим будущим в Евросоюзе. Пока евроскептики в меньшинстве, но кризис в Греции, кажется, сыграл им на руку.
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