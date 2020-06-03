 Greenpeace оценила экологический ущерб от разлива топлива под Норильском | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2020

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Россия

Greenpeace оценила экологический ущерб от разлива топлива под Норильском

По оценке Greenpeace, экологический ущерб водным объектам от ЧП под Норильском может составить до 6 млрд рублей. Точный ущерб почве и атмосфере пока оценен не был.

Нефть, попавшая в реки под Норильском, в результате ЧП на дочернем предприятии компании Норникель

Ущерб водным объектам под Норильском от разлива нефти исчисляется миллиардами рублей

Международная природоохранная организация Greenpeace оценила экологический ущерб от ЧП под Норильском, в результате которого в реки и почву попало более 20 000 тонн дизельного топлива. По расчетам экологов, обнародованным в среду, 3 июня, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей - "и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу".

"С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, - заявил проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, комментируя масштабы катастрофы. - Поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после аварии на ТЭЦ оказалась превышена в десятки тысяч раз, а толщина слоя нефтепродуктов составляет до 20 см.

По данным ведомства, в результате ЧП под Норильском на грунт попало порядка 6 тысяч тонн нефтепродуктов, еще порядка 15 тысяч тонн толива попало в водные объекты.

Разлив нефти под Норильском

Сотрудники МЧС на месте разлива нефти под Норильском после ЧП на дочернем предприятии компании Норникель

С помощью боновых заграждений можно собрать лишь часть загрязнений

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля"). Однако МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь два дня спустя, 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

В компании Greenpeace выразили опасения, что компания "Норникель" сумеет избежать полной финансовой ответственности за произошедшее.

"Есть риск, что экологический вред не будет компенсирован полностью, так как по существующему законодательству в компенсацию ущерба может входить стоимость работ по уборке нефтепродуктов, и в этом случае важно, не сколько опасных веществ останется в природе, а сколько компания потратит на уборку", - подчеркивают экологи.

По данным Greenpeace, в 2018 году аварийный объект прошел проверку Ростехнадзора. В России ЧП под Норильском было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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