 Греция не будет приостанавливать оформление виз россиянам | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2022

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Россия

Греция не будет приостанавливать оформление виз россиянам

Визовый центр Греции сообщил, что консульства страны в РФ не будут приостанавливать работу по техническим причинам. О подобных планах российских туроператоров проинформировали накануне.

Греческий остров Корфу

Консульства Греции в России с понедельника, 27 июня, продолжат рассматривать заявления россиян на получение виз в обычном режиме. Такое сообщение было опубликовано на сайте компании GVCW, оказывающей услуги консульских органов Греции в РФ, во второй половине дня субботы, 25 июня.

Уведомление о приостановке работы консульств Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске "по техническим причинам", опубликованное GVCW ранее, было удалено с сайта компании.

Подтверждение того, что визовые центры Греции в России продолжат работать в обычном режиме, было обнародовано и на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Накануне, 24 июня, АТОР сообщила, что визовый центр Греции проинформировал своих партнеров о приостановке приема документов на визы с 27 июня на неопределенный срок.

Предостережение МИД РФ от поездок в Грецию

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция более не безопасна для отдыха граждан России. В министерство "продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам", отметил он.

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    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


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