Гостия с вином, или Евхаристия во время пандемии (фото)

Нойендеттельзау • Традиционно гостии, которые используются во время литургии для таинства Евхаристии, выпекаются из пресного теста - исключительно из муки и воды. Освященные особым образом хлеб и вино употребляются во время священного таинства. Но из-за пандемии коронавируса использование одной и той же чаши с вином представляется прихожанам церквей в Германии не самым безопасным делом.

Необычная идея добавить вино в тесто в процессе выпекания гостии пришла в голову пастору евангелической церкви Юлии Клееман (Julia Kleemann). Она поделилась этой идеей с пекарней при евангелической церкви в баварской коммуне Нойендеттельзау. "Нам пришлось неделю экспериментировать с рецептурой. Вся проблема - в сахаре, который содержится в вине. Из-за него тесто прилипает к пластине, а сами гостии получаются более хрупкими", - рассказала сотрудница пекарни Забине Зауэрхаймер (Sabine Sauerheimer) в интервью информационному агентству dpa. Но рецепт был найден: на шесть литров воды - один литр полусухого вина и 14 ложек муки.

Забине Зауэрхаймер выпекает гостии по новому рецепту

Мануэла Реннер (Manuela Renner) из cоциальной службы евангелической церкви Германии подчеркивает: так как тесто уже содержит вино, то нет необходимости пить его из общей чаши. Кроме того, каждая гостия упакована в отдельный пакет. 140 общин в Германии и Австрии уже заказали гостии, приготовленные по новому рецепту для проведения церковных служб.

Для изготовления используются специальные формы с рельефными изображениями распятия, агнца и других христианских символов

Для католической церкви этот вариант не подходит. Поэтому католики после богослужения продолжают получать гостии, испеченные традиционным образом.

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