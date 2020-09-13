 Гостия с вином, или Евхаристия во время пандемии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.09.2020

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По Германии

Гостия с вином, или Евхаристия во время пандемии (фото)

Евангелическая церковь в Германии использует во время таинства гостии с вином, которое добавляется в опресноки в процессе их выпечки. Изменить рецептуру решили из-за коронавируса.

Гостия с вином

Гостия с вином

Нойендеттельзау • Традиционно гостии, которые используются во время литургии для таинства Евхаристии, выпекаются из пресного теста - исключительно из муки и воды. Освященные особым образом хлеб и вино употребляются во время священного таинства. Но из-за пандемии коронавируса использование одной и той же чаши с вином представляется прихожанам церквей в Германии не самым безопасным делом.

Необычная идея добавить вино в тесто в процессе выпекания гостии пришла в голову пастору евангелической церкви Юлии Клееман (Julia Kleemann). Она поделилась этой идеей с пекарней при евангелической церкви в баварской коммуне Нойендеттельзау. "Нам пришлось неделю экспериментировать с рецептурой. Вся проблема - в сахаре, который содержится в вине. Из-за него тесто прилипает к пластине, а сами гостии получаются более хрупкими", - рассказала сотрудница пекарни Забине Зауэрхаймер (Sabine Sauerheimer) в интервью информационному агентству dpa. Но рецепт был найден: на шесть литров воды - один литр полусухого вина и 14 ложек муки. 

Забине Зауэрхаймер

Забине Зауэрхаймер выпекает гостии по новому рецепту

Мануэла Реннер (Manuela Renner) из cоциальной службы евангелической церкви Германии подчеркивает: так как тесто уже содержит вино, то нет необходимости пить его из общей чаши. Кроме того, каждая гостия упакована в отдельный пакет. 140 общин в Германии и Австрии уже заказали гостии, приготовленные по новому рецепту для проведения церковных служб.

Гостия

Для изготовления используются специальные формы с рельефными изображениями распятия, агнца и других христианских символов

Для католической церкви этот вариант не подходит. Поэтому католики после богослужения продолжают получать гостии, испеченные традиционным образом.

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