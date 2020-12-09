Госдума приняла в первом чтении законопроект о цензуре в интернете

Госдума в среду, 9 декабря, проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. Эта правовая инициатива вызвала большой общественный резонанс, поскольку она дает возможность блокировки сервиса YouTube, соцсетей Facebook и Twitter, а также любых других сайтов, которые, по мнению властей РФ, осуществляют цензуру в отношении российских СМИ.

Другими штрафными мерами, которые можно будет применять в отношении интернет-платформ, являются замедление их траффика и наложение административных штрафов до 3 млн рублей.

В числе соавторов законопроекта - член Совета Федерации Алексей Пушков, а также глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам последнего, блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами, а блокировка отдельных страниц или ресурса целиком будет зависеть от самой платформы.

Процедура введения санкций против иностранных сайтов в РФ

В свою очередь, государственное издание "Российская газета" поясняет, что на первом этапе иностранным соцсетям и IT-ресурсам, которые заподозрят в цензуре российских СМИ, будет вынесено предупреждение. "Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах) обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера - полная блокировка на территории России", - пишет издание.

Согласно законопроекту, штрафные меры будут применяться "за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности".

Роскомнадзор и санкции против иностранных интернет-порталов

Иностранный сайт, "отменивший цензуру в отношении российских СМИ", будет обязан сообщить об этом в Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД России отменит решение о мерах.

По словам одного из авторов законопроекта - зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского,- законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ "лишь дает необходимый инструмент" для ввода санкций, но не обязывает Роскомнадзор их вводить. "Мы не обязываем Роскомнадзор реагировать на каждый факт", - указал Боярский.

Между тем интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев назвал новый законопроект "сомнительным" и выразил уверенность, что он "не даст должного эффекта". "Технически реализовать это будет затруднительно, хотя возможно. Я оцениваю эту инициативу как потенциально возникшие риски по деградации интернета, они могут повлиять на сторонние сервисы в интернете и работу Сети. И они могут быть достаточно непредсказуемыми", - заявилон в интервью "Интерфаксу".

Одновременно он назвал "утопической идеей" стремление властей "контролировать дистрибуцию контентной части во всех сервисах, которые представлены на территории РФ", и по сути администрировать их. По его словам, подобные действия контрастируют с самой философией частных сервисов в интернете.

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