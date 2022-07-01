 Госдепартамент США объявил награду за сведения о вмешательстве в выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2022

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Мир

Госдепартамент США объявил награду за сведения о вмешательстве в выборы

Госдеп США обещает до 10 млн долларов за информацию о людях и компаниях, участвующих во вмешательстве в выборы - в том числе путем взлома баз данных, дезинформации и создания "ботоферм".

Знак STOP и Белый дом в Вашингтоне - резиденция президента США

Госдепартамент США в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (RFJ) объявил награду за предоставление информации об иностранном вмешательстве в американские выборы. До 10 миллионов долларов могут быть выплачены за данные, позволяющие установить личность или местонахождение любого иностранного физического или юридического лица, которое сознательно участвовало или участвует во вмешательстве в выборы, а также информацию, ведущую к "предотвращению, срыву или благоприятному разрешению акта иностранного вмешательства в выборы", следует из сообщения на сайте Госдепа, обнародованного в четверг, 30 июня. Речь идет среди прочего о попытках фальсифицировать результаты голосования, взломать базы данных, а также о распространении дезинформации и кампаний по созданию "ботоферм", объяснили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов предложил аналогичную сумму за информацию о шести сотрудниках Главного управления Генштаба ВС России, которых считает причастными к заражению компьютеров в США и других странах программой-вымогателем NotPetya в 2017 году. В результате кибератак медицинским учреждениям в Пенсильвании и ряду американских компаний в частном секторе был нанесен ущерб в размере около 1 млрд долларов. В октябре 2020 года коллегия присяжных заседателей предъявила шестерым россиянам обвинения, в том числе в сговоре с целью компьютерного мошенничества.

Прежние обвинения США в адрес России

Официальный Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в выборы президента США. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в 2016 году. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.

После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход  голосования в пользу Трампа. Москва же назвала обвинения во вмешательстве в выборы беспочвенными.

Программа "Вознаграждение за правосудие" была запущена в 1984 году. С момента создания в ее рамках свыше 125 человек получили более 250 млн долларов за оперативную информацию.

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    Автор: Илья Коваль


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