 Google заплатит во Франции 50 миллионов евро штрафа | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2019

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Европа

Google заплатит во Франции 50 миллионов евро штрафа

Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции оштрафовала интернет-компанию Google за нарушения европейских правил о защите персональных данных пользователей.

Логотип Google на фоне человеческого глаза

Компания Google должна будет заплатить во Франции штраф в размере 50 миллионов евро за нарушение Общего регламента о защите данных (GDPR) Евросоюза. Такое решение в понедельник, 21 января, приняла Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции (CNIL).

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Как уточняется в сообщении CNIL, интернет-гигант недостаточно "ясно и понятно" информировал своих пользователей о том, как будут использоваться их личные данные. Пошаговое изучение пользовательского соглашения на использование операционной системы Android показало, что доступ к необходимой информации значительно затруднен.

Кроме того, критике регулятора подверглась информационная политика Google в отношении использования личных данных для персонифицированной рекламы. В пользовательском соглашении галочка в окошке, разрешающем использование данных, была проставлена заранее, хотя новый европейский регламент требует, чтобы пользователь сам проставлял ее.

Представители компании заявили, что Google изучит решение CNIL, после чего сообщит о своих дальнейших действиях. У компании есть возможность опротестовать штрафные санкции в суде. Европейская регулирующая инстанция впервые штрафует глобальный интернет-концерн после того, как в мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые правила защиты личных данных, уточняет AFP.

Американская корпорация Alphabet Inc., дочерним предприятием которой с 2015 года считается Google LLC, имела в 2017 году оборот в 110,9 миллиарда долларов (около 97,56 млрд евро). Ее чистая прибыль составила 12,7 млрд долларов (около 11,17 млрд евро).

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