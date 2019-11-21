 Google ввел новые ограничения для политической рекламы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2019

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Мир

Google ввел новые ограничения для политической рекламы

Заказчики политической рекламы у Google не смогут прицельно выбирать ее потребителей. Концерн ужесточил правила таргетирования.

Логотип Google

Концерн Google вводит дополнительные правила размещения политической рекламы, существенно усложняющее их таргетирование (обращение к конкретной и ограниченной целевой аудитории - например, к представителям той или иной религии - Ред.). Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 20 ноября, на ее сайте.

В частности, ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по трем признакам: возраст, пол и местоположение пользователей. Допускатся, однако, привязывать рекламные политические объявления к вводимым в поиск ключевым словам - например, к слову "экономика".

Контекст

Google, Facebook и YouTube публикуют в день голосования в РФ политическую рекламу, несмотря на сделанные заранее предупреждения, заявили в ЦИК и Роскомнадзоре. (08.09.2019)

По словам основателя Twitter Джека Дорси, компания считает неправильной ситуацию, когда политические послания оказываются услышанными, потому что за них заплатили. (30.10.2019)

Google собирается следить, чтобы политическая реклама не содержала ложной или вводящей в заблуждении информации. В то же время вмешательство в политическую рекламу концерн собирается осуществлять только в самых редких случаях. Этим Google отличается от социальной сети Facebook, которая объявила о том, что не будет проверять политическую рекламу на достоверность, дабы избежать вмешательства в политику.

Как поступил Twitter

А социальная сеть Twitter 30 октября объявила, что больше не будет публиковать политическую рекламу. Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, начиная с 22 ноября на платформе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы.

"Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, неправильно добиваться этого за деньги", - написал Дорси на своей странице в Twittter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.

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