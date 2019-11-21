Google ввел новые ограничения для политической рекламы

Концерн Google вводит дополнительные правила размещения политической рекламы, существенно усложняющее их таргетирование (обращение к конкретной и ограниченной целевой аудитории - например, к представителям той или иной религии - Ред.). Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 20 ноября, на ее сайте.

В частности, ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по трем признакам: возраст, пол и местоположение пользователей. Допускатся, однако, привязывать рекламные политические объявления к вводимым в поиск ключевым словам - например, к слову "экономика".

Google собирается следить, чтобы политическая реклама не содержала ложной или вводящей в заблуждении информации. В то же время вмешательство в политическую рекламу концерн собирается осуществлять только в самых редких случаях. Этим Google отличается от социальной сети Facebook, которая объявила о том, что не будет проверять политическую рекламу на достоверность, дабы избежать вмешательства в политику.

Как поступил Twitter

А социальная сеть Twitter 30 октября объявила, что больше не будет публиковать политическую рекламу. Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, начиная с 22 ноября на платформе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы.

"Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, неправильно добиваться этого за деньги", - написал Дорси на своей странице в Twittter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.

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