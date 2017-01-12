Голодный обморок у экс-президента Саакашвили: что говорят врачи и омбудсмены (19.11.2021)

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Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
Состояние Михаила Саакашвили стабильное, заверили врачи. Экс-президент Грузии, который с октября держит голодовку, потерял сознание после встречи с адвокатами.
Вашингтон напомнил о праве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лично присутствовать на всех слушаниях по ведущимся против него уголовным делам.
События в Тбилиси 19 ноября развивались молниеносно: оппозиция постоянно меняла формат акции протеста, а власти прямо во время ее проведения предложили экс-президенту Саакашвили перевести его в военный госпиталь.
Власти Грузии вновь отказали экс-президенту в присутствии на судебном заседании, сославшись на обеспечение безопасности. На слушаниях присутствуют адвокаты, которые обвинили Тбилиси в политическом характере процесса.
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