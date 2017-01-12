Голодный обморок у экс-президента Саакашвили: что говорят врачи и омбудсмены (19.11.2021)

"Не убивайте Мишу": как сторонники Саакашвили дожидались его перевода в госпиталь

События в Тбилиси 19 ноября развивались молниеносно: оппозиция постоянно меняла формат акции протеста, а власти прямо во время ее проведения предложили экс-президенту Саакашвили перевести его в военный госпиталь.