 Голодный обморок у экс-президента Саакашвили: что говорят врачи и омбудсмены (19.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.11.2021

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Голодный обморок у экс-президента Саакашвили: что говорят врачи и омбудсмены (19.11.2021)

Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.

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ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Саакашвили отправлен в реанимацию после обморока 18.11.2021

Состояние Михаила Саакашвили стабильное, заверили врачи. Экс-президент Грузии, который с октября держит голодовку, потерял сознание после встречи с адвокатами.

ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс 19.11.2021

Вашингтон напомнил о праве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лично присутствовать на всех слушаниях по ведущимся против него уголовным делам.

Protestaktion in Tiflis für inhaftierten georgischen ex-Präsidenten Michail Saakaschwili. Datum: 19.11.2021

"Не убивайте Мишу": как сторонники Саакашвили дожидались его перевода в госпиталь 19.11.2021

События в Тбилиси 19 ноября развивались молниеносно: оппозиция постоянно меняла формат акции протеста, а власти прямо во время ее проведения предложили экс-президенту Саакашвили перевести его в военный госпиталь.

KYIV, UKRAINE - JUNE 15, 2021 - Head of the Executive Committee of the National Reforms Council of Ukraine Mikheil Saakashvili attends a press conference on Day Two of the Ukraine 30. Economy Without Oligarchs Forum in Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Evgen Kotenko / Avalon

В Тбилиси начался новый судебный процесс против Михаила Саакашвили 15.11.2021

Власти Грузии вновь отказали экс-президенту в присутствии на судебном заседании, сославшись на обеспечение безопасности. На слушаниях присутствуют адвокаты, которые обвинили Тбилиси в политическом характере процесса.