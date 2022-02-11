Глава полиции Лондона уходит в отставку после ряда скандалов

Начальник полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку с этой должности. Объясняя причины этого шага, 61-летняя Дик заявила в четверг, 10 февраля, что у не осталось иного выбора после того, как мэр британской столицы Садик Хан отказал ей в доверии. Крессида Дик, которая стала первой женщиной, возглавившей полицию Лондона, продолжит исполнять эти обязанности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник. Ранее Садик Хан неоднократно выражал недовольство тем, что начальник полиции не способна справиться с множеством проблем, вызванных действиями ее подчиненных.

Полицейское ведомство Лондона в последнее время сотрясла целая серия скандалов, связанных с расизмом и сексизмом. Кроме того, его критикуют за несвоевременное начало расследования обстоятельств проведения вечеринок с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса.

Шокирующее поведение британских полицейских

В начале февраля 2022 года Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) опубликовало доклад о "шокирующем" поведении британских полицейских в самых разных сферах. Согласно отчету, с 2016 по 2018 годы некоторые служащие полиции обменивались через WhatsApp и Facebook расистскими, антисемитскими, сексистскими, гомофобными и прославляющими насилие сообщениями. Мэр Лондона выразил "крайнее отвращение" поведением стражей порядка.

Британское общество было также шокировано историей, когда в марте 2021 года один из служащих полиции под благовидным предлогом арестовал молодую женщину, после чего изнасиловал и убил ее. Полицейский был уволен, подвергнут суду и в итоге приговорен к пожизненному заключению. Этот случай вызвал горячие дебаты о безопасности женщин и внутренних процедурах безопасности в полиции.

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