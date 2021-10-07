Германия вывезла из Сирии предполагаемых сторонниц ИГ с детьми

Восемь матерей с 23 детьми эвакуированы в Германию в ночь на четверг, 7 октября, из лагеря для заключенных на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas). Женщины подозреваются в том, что в прошлом они, выехав из Германии, присоединились к террористической организации "Исламское государство". После прибытия в аэропорт Франкфурта-на-Майне, по словам Маса, большинство женщин были задержаны.

"Дети не виноваты в том положении, в котором оказались. Правильно, что мы делаем все для того, чтобы сделать возможной для них жизнь в безопасности и хорошем окружении. Матери же будут отвечать за свои действия перед органами юстиции", - заметил Мас.

Высылка из Турции в Германию подозреваемых в сотрудничестве с ИГ

В прошлые годы, в частности, Турция активно высылала в Германию бывших жителей этой страны, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ. В ноябре 2019 года более 10 человек были депортированы в Германию. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила тогда, что немецкие правоохранительных органы сделают все, чтоб высылаемые из Турции сторонники джихадистов не представляли никакой опасности. Вернувшись в Германию, они будут проходить проверку в федеральном антитеррористическом центре.

"Соответственно будет гарантированно, что от этих людей не исходит угроза", - цитирует главу немецкого правительства агентство dpa.

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