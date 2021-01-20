Германия усилит защиту прав потребителей в интернете

Правительство ФРГ намерено усилить права потребителей и позаботиться о том, чтобы предложения в интернете стали прозрачнее. Кабинет в среду, 20 января, одобрил соответствующий законопроект, разработанный министерством юстиции ФРГ и приведенный в соответствие с нормами Евросоюза.

В числе прочего специализированным интернет-порталам, сравнивающим товары и услуги, придется объяснять, по каким критериям они составляют рейтинги. Они должны будут сообщать, заплатил ли продавец за получение более высокого места в поисковиках и предлагается ли товар компанией или частным лицом. Что касается отзывов о продуктах, продавцам впредь придется сообщать, каким образом они могут гарантировать подлинность этих оценок.

Право на компенсацию для покупателей

Публикация фальсифицированных отзывов категорически запрещается. Покупатели, пострадавшие в результате запрещенных деловых практик, получат право на компенсацию. Закон также обязывает турагентов лучше информировать клиентов в тех случаях, если экскурсия предлагается в первую очередь с целью сбыта товаров - практика, от которой страдают в первую очередь люди старшего поколения. Особенно строго запрещается продавать на таких экскурсиях лекарства и пищевые добавки. За нарушение грозит штраф в размере до 10 тысяч евро.

Одобренный правительством законопроект теперь поступит на голосование в бундестаг.

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