 Германия. Туманные перспективы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.11.2021

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По Германии

Германия. Туманные перспективы (фото)

Осень может порадовать любителей природы не только обильным листопадом и яркими красками.

Ганновер

Осень в Ганновере - столице Нижней Саксонии

Ганновер / Майнц / Вюрцбург • Осенняя пора - пора туманов. Связано это с естественными процессами в природе. Осенью воздух охлаждается значительно быстрее, чем вода или поверхность земли. Ночью земля постепенно остывает и отдает свое тепло. Прохладный воздух соприкасается с теплым - и образуется туман. Впрочем, им можно просто любоваться, не вдаваясь во все эти подробности.

На Рейне возле Майнца

На Рейне возле Майнца

Начали мы в нижнесаксонском Ганновере. Вторая фотография агентства dpa сделана в середине нынешнего ноября на Рейне в Майнце - столице земли Рейнланд-Пфальц. Ниже - снимок из баварского Вюрцбурга.

Мариенберг, Вюрцбург

Мариенберг - одна из самых старых достопримечательностей, сохранившихся в Вюрцбурге

Обычно эта средневековая крепость видна из любой точки города, но осенний туман хорошо спрятал бывшую резиденцию вюрцбургских епископов от глаз жителей и гостей города.

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  • Нюрнберг

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  • Штральзунд

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  • Нойшванштайн

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  • Оберальтайх

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  • Радебург

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    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

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    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

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  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

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  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

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  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

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  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

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    Туманные ландшафты

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  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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