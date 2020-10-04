Германия. Туманные перспективы (фото)

Ганновер / Майнц / Вюрцбург • Осенняя пора - пора туманов. Связано это с естественными процессами в природе. Осенью воздух охлаждается значительно быстрее, чем вода или поверхность земли. Ночью земля постепенно остывает и отдает свое тепло. Прохладный воздух соприкасается с теплым - и образуется туман. Впрочем, им можно просто любоваться, не вдаваясь во все эти подробности.

На Рейне возле Майнца

Начали мы в нижнесаксонском Ганновере. Вторая фотография агентства dpa сделана в середине нынешнего ноября на Рейне в Майнце - столице земли Рейнланд-Пфальц. Ниже - снимок из баварского Вюрцбурга.

Мариенберг - одна из самых старых достопримечательностей, сохранившихся в Вюрцбурге

Обычно эта средневековая крепость видна из любой точки города, но осенний туман хорошо спрятал бывшую резиденцию вюрцбургских епископов от глаз жителей и гостей города.

Смотрите также: