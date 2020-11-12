 Германия - страна мигрантов: немецкие рэперы о своей родине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.11.2020

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Культура и стиль жизни

Германия - страна мигрантов: немецкие рэперы о своей родине

"Моя родина - Украина, но и Германия - моя родина", - говорит известный рэпер Capital Bra. В YouTube он и другие немецкие инфлюенсеры из семей мигрантов рассказывают о своей жизни.

Capital Bra

Capital Bra

"Я родился в Сибири и долго жил в Украине. Мы переехали в Германию, когда мне было семь лет. Мы приехали сюда, потому что в Украине жизнь была дрянная, ни работы, ничего, - рассказывает немецкий рэпер Capital Bra в YouTube. - Моя родина - Украина, но и Германия - моя родина. Я здесь вырос, выучил язык, мои друзья, моя семья здесь. И если я сейчас еду в отпуск на две-три недели, в Испанию, например, я хочу вернуться в Германию". 

Монолог Capital Bra, снятый на фоне заснеженного пейзажа с многоэтажками и промышленными строениями в восточной части Берлина, является одним из около 200 видео (их число постоянно пополняется), размещенных на YouTube-канале проекта "Germania". Их герои - музыканты, в основном рэперы, ютуберы, то есть те, кто публикует свои собственные видеоролики в YouTube, модели, киноактеры и активные пользователи соцсетей, имеющие свою аудиторию, - иными словами, инфлюенсеры.  

Объединяет героев проекта "Germania" две вещи: все они из эмигрантской среды, то есть, как принято говорить в Германии, люди с миграционными корнями, и все они популярны в молодежной среде. Они рассказывают о своей жизни в Германии и о своей идентичности. "В Украине все было бы наверняка сложнее, чем здесь. Никто не знает, как оно было бы там. Но здесь все получилось классно, и это меня радует", - заключает Capital Bra свой немногословный рассказ.

Из мигрантского "гетто" в инфлюенсеры 

Гораздо красноречивее его коллега по проекту CrispyRob. "Если бы любознательное отношение к кулинарному разнообразию в Германии больше применялось друг к другу, то сосуществование людей различных национальностей было бы еще более мирным",  - говорит улыбчивый молодой человек, шагая по улицам западногерманского Ахена. 25-летний CrispyRob представляется как повар-ютубер. "Мои родители из Таджикистана, но во времена СССР все это была одна страна, - рассказывает он. - Типично русское во мне - то, что я каждое воскресенье ем типично русскую еду - просто потому, что это такая традиция".

Мать его любит готовить, отец - повар по профессии. Так что не удивительно, что и сам CrispyRob рано начал интересоваться кулинарией, а затем и готовить перед камерой. И делает он это весьма успешно, на его YouTube-канал подписано более 2 миллионов абонентов. CrispyRob вырос в районе Ахена, который населяют преимущественно мигранты - русские и турки. Подростком он понял, что, по его выражению, "стиль жизни "гетто" не для него. Сменив школу, юноша нашел и новых друзей, в основном немцев, и, как он выразился "должен был сразу интегрироваться". Молодые люди в новой компании строили планы на будущее и хотели чего-то добиться. "Такое окружение меняет человека, я тоже хотел чего-то достичь", - рассказывает CrispyRob.  

Портрет Германии как миграционной страны

У YouTube-канала "Germania" 213 тысяч подписчиков. Это проект немецкой информационно-развлекательной платформы funk, созданной специально для подростков и молодежи. Funk находится в сфере ответственности общественно-правовых телеканалов ARD и ZDF.

"Germania" рисует актуальный портрет Германии, причем исключительно через восприятие ее людьми с миграционными корнями, - говорится на сайте проекта. - В фокусе находится не дискуссия о беженцах, а тот факт, что Германия уже давно является миграционной страной с мультикультурным обществом". В этом портрете много разных штрихов. Собственно, и в истории такого успешного молодого человека, как CrispyRob, прослеживается негативный опыт человека из эмигрантскcapital Brой среды. Есть и истории более драматичные, такие как рассказ рэпера Sugar MMFK.

Немец в душе, но не на бумаге 

Его родители иммигрировали в Германию из Анголы, он сам родился уже в Германии. В городе Линц-на-Рейне, где поселилась семья Sugar MMFK, их приняли приветливо. Но в начальной школе у него были серьезные проблемы с учительницей, которая не постеснялась на уроке перед всем классом высыпать на голову мальчика содержимое мусорного ведра.

"Так она хотела принизить меня, - комментирует сегодня события 20-летней давности Sugar MMFK. - Это наложило отпечаток на мои школьные годы". Подростком будущий рэпер нередко дрался, был известен полиции. "Насилие было способом добиться своего, заявить о себе, - рассказывает он сегодня. - Это время сделало меня тем, кто я есть сегодня. Этот опыт я переосмысливаю в моей музыке и текстах". 

Сегодня Sugar MMFK грозит выдворение из Германии. "Для меня это будет большим шагом назад, если я буду выдворен в страну, в которой я еще никогда не был, - говорит рэпер. - Я здесь родился и совершал преступления в этой системе. То есть система в чем-то тоже несет ответственность. Я на сто процентов немец. Проблема в том, что я так себя вижу, но другие не видят во мне немца. Мне не дают документы, меня не признают", - завершает свой рассказ Sugar MMFK.

В 2018 году проект "Germania" был удостоен престижной награды в сфере телевидения Grimme-Preis в категории "Дети и молодежь". Жюри обратило особое внимание на взыскательную эстетику видеоклипов, отметив "мудро выбранные места съемок", качество изображения и звука, а также музыкальное сопровождение, которое довершает выдержанную в сдержанных тонах общую концепцию проекта.

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    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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