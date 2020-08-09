Пропавшие после войны… Гении возвращаются в княжеский парк (фото)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В прошлом году парку в бранденбургском Бранице исполнилось 175 лет. Бронзовые фигуры исчезли из него в конце Второй мировой войны.
Браниц • В один из самых известных ландшафтных парков Германии после долгого отсутствия наконец-то вернулись духи-хранители - Гении, а также Тритоны, Фавны и пантеры. До Второй мировой войны они украшали здесь главную клумбу.
Браницкий парк (Branitzer Park) был заложен около бранденбургского Котбуса 175 лет назад. Своим появлением эта немецкая достопримечательность обязана князю Герману фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau). Он переехал в Браниц в середине 1840-х годов из Бад-Мускау, где находится еще один английский ландшафтный парк, созданный этим князем. Владения в Бад-Мускау, ныне - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, были в свое время проданы из-за финансовых трудностей.
Обустройство дворцового парка в Бранице заняло четверть века. Бронзовые фигуры бесследно исчезли в конце Второй мировой войны. Позже удалось найти лишь фрагменты ограды. В прошлом году Фонд музея князя Пюклера (Stiftung Fürst-Pückler-Museum) приступил к восстановлению скульптурной группы на основе эскизов, рисунков, фотографий и экспонатов берлинского Нового музея, где хранятся работы создателей этих фигур - Фридриха Августа Штюлера (Friedrich August Stüler) и Иоганна Генриха Штрака (Johann Heinrich Strack).
В конце января, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, в Бранице приступили к монтажу бронзовых скульптур и других частей клумбы. Ближе к весне здесь установят также воссозданные стеклянные плафоны для канделябров. Во времена князя Германа фон Пюклер-Мускау светильники, расположенные вокург клумбы, зажигали в праздники и по особым случаям.
Проект стоимостью около 380 тысяч евро финансируется из средств регионального межгосударственного фонда, созданного для сохранения исторических парковых ландшафтов в немецком Бранице и польском Затонье.
Смотрите также:
В этом году будет отмечаться 175-летие закладки парка в бранденбургском Бранице, созданного князем Германом фон Пюклер-Мускау.
Знатоки парка Бад-Мускау, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.
В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.