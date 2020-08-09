 Пропавшие после войны… Гении возвращаются в княжеский парк (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Пропавшие после войны… Гении возвращаются в княжеский парк (фото)

В прошлом году парку в бранденбургском Бранице исполнилось 175 лет. Бронзовые фигуры исчезли из него в конце Второй мировой войны.

Монтажные работы в Браницком парке

Гений и Тритон

Браниц • В один из самых известных ландшафтных парков Германии после долгого отсутствия наконец-то вернулись духи-хранители - Гении, а также Тритоны, Фавны и пантеры. До Второй мировой войны они украшали здесь главную клумбу.

Браницкий парк (Branitzer Park) был заложен около бранденбургского Котбуса 175 лет назад. Своим появлением эта немецкая достопримечательность обязана князю Герману фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau). Он переехал в Браниц в середине 1840-х годов из Бад-Мускау, где находится еще один английский ландшафтный парк, созданный этим князем. Владения в Бад-Мускау, ныне - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, были в свое время проданы из-за финансовых трудностей.

Не место красит Гениев, а Гении место. Фотографии

Монтажные работы в Браницком парке

Древнегреческий бог Тритон - вестник глубин, сын Посейдона и Амфитриты

Монтажные работы в Браницком парке

Клумба пока без цветов, но уже с канделябрами

Монтажные работы в Браницком парке

Пантеры, фавны и рабочие

Обустройство дворцового парка в Бранице заняло четверть века. Бронзовые фигуры бесследно исчезли в конце Второй мировой войны. Позже удалось найти лишь фрагменты ограды. В прошлом году Фонд музея князя Пюклера (Stiftung Fürst-Pückler-Museum) приступил к восстановлению скульптурной группы на основе эскизов, рисунков, фотографий и экспонатов берлинского Нового музея, где хранятся работы создателей этих фигур - Фридриха Августа Штюлера (Friedrich August Stüler) и Иоганна Генриха Штрака (Johann Heinrich Strack).

Княжеские канделябры

В конце января, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, в Бранице приступили к монтажу бронзовых скульптур и других частей клумбы. Ближе к весне здесь установят также воссозданные стеклянные плафоны для канделябров. Во времена князя Германа фон Пюклер-Мускау светильники, расположенные вокург клумбы, зажигали в праздники и по особым случаям.

Проект стоимостью около 380 тысяч евро финансируется из средств регионального межгосударственного фонда, созданного для сохранения исторических парковых ландшафтов в немецком Бранице и польском Затонье.

Смотрите также: 

  • Парк Бад-Мускау

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Природа как произведение искусства

    В 1815 году был заложен самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк Бад-Мускау (Bad Muskau). Это союз природы и ландшафтного дизайна. Князь Герман фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau) считал, что парк должен походить на "ожившую картину, в которую можно войти". Сегодня этот выдающийся памятник ландшафтной архитектуры входит в список Всемирного наследия.

  • Портрет князя Пюклера-Мускау

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Денди и ученый

    Княз Герман фон Пюклер-Мускау был светским человеком, а после путешествия по Англии - убежденным денди. По утрам он долго лежал в кровати, вечером устраивал торжественные приемы. Но при этом успевал часами просиживать в своей библиотеке.

  • Замок в Бад-Мускау

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Воздушный замок

    У самого князя не хватило средств на то, чтобы воздвигнуть дворец, проект которого создал самый знаменитый архитектор Пруссии Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel). Замок построил принц Нидерландов, купивший поместье Бад-Мускау у обедневшего князя. Сегодня расположен на территории двух стран - Германии и Польши.

  • Мороженое по рецептам Пюклера

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Еще и кондитер

    Князь был гурманом и сладоежкой. К числу его изобретений относятся мороженое "а-ля Пюклер", состоящее из шоколадного, ванильного и клубничного сортов (справа), а также "шоколадная бомба кайзера Вильгельма": замороженный торт с начинкой.

  • Пересадка дерева

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Искусство пересадки

    Князю Пюклеру-Мускау принадлежит и это изобретение - технология для пересадки деревьев. Князь научился пересаживать гигантские деревья высотой до двадцати метров и даже более.

  • Дворец и парк в Бабельсберге

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    По поручению короля

    Придя в восторг от поместья в Бад-Мускау, кайзер Вильгельм I поручил князю создать "нечто подобное" в его вотчине в Бабельсберге. Неутомимый дизайнер взялся за дело и превратил пустынную территорию с песчаными почвами в цветущий оазис с искусственными водоемами и насыпными холмами.

  • Почтовая марка с парком в Бад-Мускау

    Что оставил после себя известный аристократ и денди

    Благодарные потомки

    Память о прусском аристократе сохраняется по сей день. В частности, включение парка Мускау в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО было отмечено выпуском почтовой марки.

    Автор: Сабине Ольце, Анастасия Буцко


Контекст

Зеленые пирамиды немецкого князя Германа фон Пюклер-Мускау

В этом году будет отмечаться 175-летие закладки парка в бранденбургском Бранице, созданного князем Германом фон Пюклер-Мускау.  

Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры

Знатоки парка Бад-Мускау, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.  

Неожиданные достопримечательности немецких парков

В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.  

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Красочная осень в парке князя Пюклера

Эта фотография агентства dpa была сделана в конце октября в ландшафтном парке Браниц около бранденбургского города Котбуса.  

Аудио- и видеофайлы по теме

5 самых привлекательных мест Германии  

Рейнская романтика  

Всемирное наследие: Бамберг  

Также по теме

02.07.2020, Sachsen-Anhalt, Hundisburg: Das Schloss Hundisburg und der Lustgarten. Die ersten Bauten der Hundisburg entstanden bereits im 12. Jahrhundert. 1452 erwarb die Familie von Alvensleben die Anlage. Johann Friedrich von Alvensleben ließ die Hundisburg durch den Braunschweiger Landesbaumeister Hermann Korb Ende des 17. Jahrhunderts zum Barockschloss umbauen und den barocken Garten anlegen. Dieser zählte damals schon zu den wichtigsten Gartenanlagen seiner Zeit in Norddeutschland. Die heutige Architektur des Schlosses gehen auf den Beginn des 18. Jahrhunderts zurück. Schloß Hundisburg und der Barockgarten sind Teil des Netzwerkes «Gartenträume - historische Parks in Sachsen-Anhalt» die in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiern. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото) 09.08.2020

Этот замок и сад эпохи барокко в Саксонии-Анхальт достойны внимания и без бесплатного интернета, но с ним здесь все же веселей, да и впечатления можно сразу запостить.