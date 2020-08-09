Пропавшие после войны… Гении возвращаются в княжеский парк (фото)

Браниц • В один из самых известных ландшафтных парков Германии после долгого отсутствия наконец-то вернулись духи-хранители - Гении, а также Тритоны, Фавны и пантеры. До Второй мировой войны они украшали здесь главную клумбу.

Браницкий парк (Branitzer Park) был заложен около бранденбургского Котбуса 175 лет назад. Своим появлением эта немецкая достопримечательность обязана князю Герману фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau). Он переехал в Браниц в середине 1840-х годов из Бад-Мускау, где находится еще один английский ландшафтный парк, созданный этим князем. Владения в Бад-Мускау, ныне - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, были в свое время проданы из-за финансовых трудностей.

Не место красит Гениев, а Гении место. Фотографии

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Клумба пока без цветов, но уже с канделябрами

Пантеры, фавны и рабочие

Обустройство дворцового парка в Бранице заняло четверть века. Бронзовые фигуры бесследно исчезли в конце Второй мировой войны. Позже удалось найти лишь фрагменты ограды. В прошлом году Фонд музея князя Пюклера (Stiftung Fürst-Pückler-Museum) приступил к восстановлению скульптурной группы на основе эскизов, рисунков, фотографий и экспонатов берлинского Нового музея, где хранятся работы создателей этих фигур - Фридриха Августа Штюлера (Friedrich August Stüler) и Иоганна Генриха Штрака (Johann Heinrich Strack).

Княжеские канделябры

В конце января, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, в Бранице приступили к монтажу бронзовых скульптур и других частей клумбы. Ближе к весне здесь установят также воссозданные стеклянные плафоны для канделябров. Во времена князя Германа фон Пюклер-Мускау светильники, расположенные вокург клумбы, зажигали в праздники и по особым случаям.

Проект стоимостью около 380 тысяч евро финансируется из средств регионального межгосударственного фонда, созданного для сохранения исторических парковых ландшафтов в немецком Бранице и польском Затонье.

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