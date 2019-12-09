 General Motors продает ″АвтоВАЗу″ долю в совместном предприятии в РФ | Новости о немецких автомобилях | DW | 09.12.2019

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Автомобиль

General Motors продает "АвтоВАЗу" долю в совместном предприятии в РФ

Российско-американский автопроизводитель GM-AVTOVAZ становится стопроцентной аффилированной компанией "АвтоВАЗ". По данным российского автопроизводителя, никаких изменений для сотрудников не предвидится.

Завод Opel в Санкт-Петербурге, закрытый американским автопроизводителем General Motors в 2015 году (фото из архива)

В 2015 году американский автопроизводитель General Motors закрыл завод Opel в Санкт-Петербурге

Американский автопроизводитель General Motors продает российскому "АвтоВАЗу" 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ ("Джи эм - АвтоВАЗ"), благодаря чему оно становится стопроцентной аффилированной компанией Группы "АвтоВАЗ". О подписании соответствующего соглашения сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" в понедельник, 9 декабря.

В перспективе компания GM-AVTOVAZ, созданная в 2001 году, получит новое название, говорится в документе. "В течение определенного периода времени" она продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, в дальнейшем автомобили предприятия будут производиться под маркой Lada. При этом никаких изменений для сотрудников обеих компаний не предвидится, подчеркивают в "АвтоВАЗе". 

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Компания General Motors в России

Группа "Автоваз" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan и Datsun. По собственным данным автопроизводителя, марка Lada занимает 21% российского рынка легковых автомобилей.

По информации газеты "Ведомости", совместное предприятие General Motors и "АвтоВАЗа" было одним из первых предприятий российского автопрома с участием иностранного капитала. В 2015 году концерн GM закрыл завод Opel в Санкт-Петербурге, однако до сих пор не нашел на него покупателя. Доля General Motors в совместном с "АвтоВАЗом" предприятии GM-AVTOVAZ была единственным активом американского автоконцерна в России.

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    Автор: Наталия Королева


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Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы компании "Автоваз" о покупке у GM 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ

Сообщение пресс-службы компании "Автоваз" о покупке у GM 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ

Сообщение газеты "Ведомости" о продаже концерном GM "Автовазу" доли в совместном предприятии в России

Сообщение газеты "Ведомости" о продаже концерном GM "Автовазу" доли в совместном предприятии в России

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