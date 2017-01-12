Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе

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Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
Европейские эксперты по ядерной безопасности обнародуют отчет о Белорусской АЭС. Безопасна ли атомная электростанция, построенная возле Островца, и зачем нужны стресс-тесты для АЭС - у DW.
После семи лет строительства первый энергоблок первой белорусской атомной электростанции был подключен к энергосистеме страны. DW - с основными фактами об АЭС под Островцом.
В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году, но продолжались доразработка и сворачивание производств. Они осуществлялись под контролем Евратома и IAEA.
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