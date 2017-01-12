Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе

Рок, техно, хип-хоп: поможет ли музыка сблизить жителей Эстонии?

Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.