 Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.10.2021

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Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе

Также в программе: почему французы против ветряков и где в Германии находится рай для коров и быков?

Смотреть видео 26:05

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