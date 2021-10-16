 Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.10.2021

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Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото)

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.

Дом-музей Шиллера в Лейпциге, 1895 год

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьянённые тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди - братья меж собой... 
Перевод - Израиль Владимирович Миримский 

Дом-музей Шиллера в Лейпциге. Фотографии

Дом-музей Шиллера в Лейпциге
Дом-музей Шиллера в Лейпциге
Дом-музей Шиллера в Лейпциге
Дом-музей Шиллера в Лейпциге

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Ссылки в интернете

www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de

Дом-музей Шиллера в Лейпциге

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