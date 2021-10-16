Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото)

Радость, пламя неземное,

Райский дух, слетевший к нам,

Опьянённые тобою,

Мы вошли в твой светлый храм.

Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди - братья меж собой...

Перевод - Израиль Владимирович Миримский

Дом-музей Шиллера в Лейпциге. Фотографии

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