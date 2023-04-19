Трамплин на пути к славе? Для ливерпульской четверки им стал Гамбург. С 1960 по 1962 год мало кому известная группа из Ливерпуля, исполнявшая в основном кавер-версии, более 1000 раз выступила в клубах гамбургского квартала "красных фонарей". Свой стиль The Beatles нашли в городе на Эльбе. Именно здесь они создали первые собственные композиции, прежде чем начать триумфальное шествие по миру.