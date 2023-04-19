Гамбург - магнит для меломанов
Эльбская филармония, "квартал композиторов", клубы на улице Репербан, масштабный фестиваль - Гамбург найдет, чем порадовать меломанов.
Новый символ Гамбурга
Эльбская филармония была открыта в 2017 году и стала популярным местом не только среди меломанов, но и туристов. Основание из красного кирпича когда-то было товарным складом - крупнейшим в порту Гамбурга. А в бесчисленных стеклах футуристической надстройки отражаются небо и вода. Но здание привлекает не только архитектурными решениями.
Великолепный зал и великие имена
Концертный зал филармонии - настоящий пир для зрения и слуха. Здесь выступают лучшие оркестры и именитые солисты со всего мира. Концерты пользуются огромным спросом, поэтому купить билет на приглянувшиеся места не так-то просто. К счастью, ганзейский город предлагает поклонникам музыки немало альтернатив "Эльфи".
Лайсцхалле - концертный зал с историей
Задолго до Эльбской филармонии концертами классической музыки можно было наслаждаться в Лайсцхалле. Зал, названный в честь мецената и судовладельца Карла Лайсца (Carl Laeisz), был открыт в 1908 году. В те времена он считался одним из самых красивых концертных залов в Европе и, несомненно, заслуженно сохраняет этот титул и в наши дни. Именно здесь играет Гамбургский филармонический оркестр.
Трубачи церкви Святого Михаила
Каждый день с колокольни церкви Святого Михаила звучит хорал в исполнении трубачей. Этой традиции свыше 300 лет. До появления концертных залов и оперных театров музыкальная жизнь кипела прежде всего в церквях - в том числе в "Михеле", как жители Гамбурга называют этот храм.
Органная музыка
Шесть органов церкви Святого Михаила можно - по очереди - услышать каждый полдень. За время существования храма здесь выступали выдающиеся музыканты - например, композитор Георг Филипп Телеман (Georg Philipp Telemann) или Карл Филипп Эммануил Бах (Carl Philipp Emanuel Bach), второй из пяти сыновей гения Иоганна Себастьяна Баха.
Родина Брамса
Недалеко от "Михеля" в 1833 году родился Иоганнес Брамс (Johannes Brahms), будущий видный представитель эпохи романтизма. В 7 лет он получил первые уроки игры на фортепиано, а в 15 - впервые выступил перед гамбургской публикой. Позднее Брамс переехал в Вену, где к нему пришла всемирная известность - вспомним "Венгерские танцы" и "Колыбельную".
Прогулка по "кварталу композиторов"
Музей Иоганнеса Брамса стоит в "квартале композиторов". Этот район знакомит с творчеством известных музыкантов, работавших в Гамбурге - например, Фанни Мендельсон (Fanny Mendelssohn) и ее брата Феликса Мендельсона (Felix Mendelssohn). А Густав Малер 6 лет проработал главным дирижером в гамбургском оперном театре, прежде чем в 1897 году отправился в Вену, которая тогда была мировой столицей музыки.
Исток славы The Beatles
Трамплин на пути к славе? Для ливерпульской четверки им стал Гамбург. С 1960 по 1962 год мало кому известная группа из Ливерпуля, исполнявшая в основном кавер-версии, более 1000 раз выступила в клубах гамбургского квартала "красных фонарей". Свой стиль The Beatles нашли в городе на Эльбе. Именно здесь они создали первые собственные композиции, прежде чем начать триумфальное шествие по миру.
Крупнейший в Европе фестиваль клубной музыки
Музыкальные клубы квартала "красных фонарей" на улице Репербан по-прежнему пользуются популярностью. Каждый сентябрь здесь проходит крупнейший в Европе фестиваль клубной музыки. За четыре дня сотни групп и исполнителей со всего мира представляют на суд слушателей поп-музыку, рок, инди, фолк и электронную музыку. Так, в 2019 году прошло около 600 концертов, которые посетили более 50 000 человек.
Третья столица мюзиклов
Гамбург - третья столица мюзиклов после Нью-Йорка и Лондона. На гамбургских сценах можно увидеть все хиты - "Танец вампиров", "Кошки" или "Гарри Поттер и Проклятое дитя"… Как видите, в музыке Гамбург прекрасно сочетает серьезное и веселое, классику и поп, традиции и современность.