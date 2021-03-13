 G7 призвала Китай прекратить подавление инакомыслия в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2021

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Мир

G7 призвала Китай прекратить подавление инакомыслия в Гонконге

Главы МИД стран "большой семерки" раскритиковали изменение избирательной системы в Гонконге, инициированное КНР. Эта мера ведет к подавлению политического плюрализма, считают они.

Полиция задерживает протестующих в Гонконге (фото из архива)

Полиция задерживает протестующих в Гонконге (фото из архива)

Министры иностранных дел стран "большой семерки" выразили обеспокоенность изменением избирательной системы в Гонконге, которое даст Пекину больше рычагов для контроля над этим специальным административным районом КНР. "Этот пакет мер приведет к дальнейшему подавлению политического плюрализма", - говорится в совместном заявлении глав МИД G7, обнародованном министерством иностранных дел Германии в пятницу, 12 марта.

"Столкновение различных точек зрения, а не их подавление - это верный путь для обеспечения стабильности и благосостояния Гонконга", - подчеркивается в обращении. Министры также призвали власти Китая действовать в соответствии со своими международными обязательствами и уважать основные права и свободы, прописанные в Основном законе Гонконга.

Китай ужесточает контроль над Гонконгом

11 марта Всекитайское собрание народных представителей одобрило изменение избирательной системы в Гонконге. Пакет законов предполагает, что эта территория может управляться только "патриотами". Таким образом, власти материкового Китая смогут контролировать отбор кандидатов на руководящие посты в Гонконге и будут иметь право вето в кадровых вопросах.

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

Китай обрел суверенитет над специальным административным районом Гонконг (Сянган) с 1997 года. До этого территория находилась под контролем Великобритании. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, до 2047 года этому району гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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    Автор: Свен Тёнигес


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