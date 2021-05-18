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G20 в Гамбурге

7-8 июля в немецком Гамбурге проходит саммит "большой двадцатки". В так называемую G20 входят 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран мира. В 2017 году в "двадцатке" председательствует Германия, поэтому встреча проходит на территории ФРГ. Главными темами этого саммита станут свободная торговля, протекционизм, изменения климата, международный терроризм, глобальный миграционный кризис и многие другие.

В ходе двухдневного саммита в Гамбурге ожидается проведение 30 демонстраций с участием граждан разных стран и международных организаций. Среди активистов, по данным немецких спецслужб, будут от 7 000 до 8 000 "готовых к насилию" представителей крайне левых немецких и иностранных движений. Порядок в ходе мероприятий будут обеспечивать от 15 000 до 19 000 полицейских.

Demo in Chemnitz Polizisten versuchen in der Chemnitzer Innenstadt in Höhe des Karl Marx Monuments Rechte und linke Aufmärsche zu trennen. Auslöser der Aufmärsche ist der Tod eines Deutschen durch einen Messerangriff in der Nacht zum Sonntag. Tatverdächtig sind ein Iraner und ein Syrer. *** Demo in Chemnitz Policemen try to separate right and left parades in the center of Chemnitz in the amount of the Karl Marx Monument Triggers of the parades is the death of a German by a knife attack in the night of Sunday An Iranian and a Syrian are suspect

Когда немецкая полиция может применить силу против демонстрантов 18.05.2021

Закон в Германии строг, когда дело доходит до применения силы со стороны полицейских. Но если демонстрация вышла из-под контроля, то на что тогда немецкие полицейские имеют право? Разбор DW.
ARCHIV - US-Präsident Donald Trump (r) und der russische Präsident Wladimir Putin unterhalten sich am 07.07.2017 in Hamburg während eines Treffens beim G20-Gipfel. (zu dpa «Dilemma für Trump - Kongress will neue Russland-Sanktionen» vom 23.07.2017) Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

WP: Трамп скрыл от своей администрации детали встреч с Путиным 13.01.2019

На саммите G20 в Гамбурге Трамп забрал у своего переводчика бумаги с пометками, пишет The Washington Post. В засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч президентов.
Violent mass demonstrations took place in several flash points throughout Hamburg as German riot police confronted Anti capitalism and radical left wing groups protesting against the G20 summit in the city, on July 7, 2017. (Photo by Nicolas Liponne/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Европе ищут причастных к беспорядкам в ходе саммита G20 в ФРГ 12.05.2018

ФРГ отправила Испании, Италии и еще 13 странам Европы список 24 лиц, подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.
HAMBURG, GERMANY - JULY 07: International leaders attend the group photo on the first day of the G20 economic summit on July 7, 2017 in Hamburg, Germany. The G20 group of nations are meeting July 7-8 and major topics will include climate change and migration. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Саммит G20 в Гамбурге стоил не менее 72 миллионов евро 04.02.2018

Правительство Германии потратило на саммит G20 в июле 2017 года 72 млн евро. Помимо этого дополнительные деньги были выделены Гамбургом. Еще 20 млн. обещали на возмещение ущерба от беспорядков в дни саммита.

Plünderer, Randalierer und Aktivisten des Schwarzen Blocks ziehen am 07.07.2017 in Hamburg durch das Schanzenviertel. Die schweren Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg beschäftigen am 13.07.2017 den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Markus Scholz/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Участник беспорядков на саммите G20 в Гамбурге лишен свободы на три года 06.12.2017

Решение суда стало самым жестким наказанием участников беспорядков во время саммита G20 в Гамбурге. Обвиняемый отрицает политические мотивы. По его словам, он "поддался настроению".

Brandblockaden und gewaltsame Ausschreitungen am Abend im Schanzenviertel anlässlich des G20 Gipfel. Hamburg, 07.07.2017 | Verwendung weltweit

После беспорядков в ходе G20 начаты почти 100 расследований против полиции 06.09.2017

В большинстве случаев сотрудники полиции подозреваются в нанесении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей во время "большой двадцатки" в Гамбурге.

16.07.2017+++Berlin, Deutschland+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am 16.07.2017 in Berlin im ARD-Sommerinterview. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

На четвертый срок, или Секрет популярности Ангелы Меркель (видео) 17.07.2017

До парламентских выборов в Германии всего два месяца. Согласно опросам, консервативный блок Ангелы Меркель сохраняет лидерство. У канцлера ФРГ неплохие шансы в четвертый раз возглавить правительство.
Riot police uses tear gas against people in the Schanze district following the G20 summit in Hamburg, July 9, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

После беспорядков в Гамбурге расследуются десятки дел против полиции 14.07.2017

После беспорядков во время G20 проводятся десятки расследований в отношении полицейских. В большинстве случаев речь идет о телесных повреждениях.
10.07.2017+++ Quadriga Russisch, Thema: G20-Ergebnisse für Putin und Trump - Umstrittene Resultate nach dem Gipfel in Hamburg. Foto: DW/Evgeniya Nikolaeva im DW Studio in Berlin

С чем Путин и Трамп вернулись с G20? Спорные итоги саммита в Гамбурге 11.07.2017

Каковы итоги G20 для Меркель, Путина и Трампа? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Николаус Хауфлер (ХДС) и Дмитрий Стратиевский (СДПГ), а также обозреватель DW Роман Гончаренко.

Ток-шоу "Квадрига": Итоги G20 в Гамбурге - дуэт Путин-Трамп и беспредел экстремистов (11.07.2017) 11.07.2017

Каковы итоги G20 для Меркель, Путина и Трампа? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Николаус Хауфлер (ХДС) и Дмитрий Стратиевский (СДПГ), а также обозреватель DW Роман Гончаренко.
July 7, 2017 - Hamburg, Germany - World leaders stand with their spouses for a group photo outside the Elbphilharmonie concert hall before the start of the evening entertainment on the first day of the G20 Summit meeting July 7, 2017 in Hamburg, Germany |

Итоги G20 в Гамбурге: затишье после бури 08.07.2017

Трамп улетел, не пообщавшись с прессой, Путин доволен первой встречей с президентом США, а Меркель – заключительной декларацией. Итоги саммита G20 в Гамбурге – в репортаже DW.
08.07.2017 *** Russian President Vladimir Putin speaks during a news conference after the G20 summit in Hamburg, northern Germany, July 8, 2017. REUTERS/Alexander Zemlianichenko/POOL

Путин заявил о невмешательстве РФ в выборы в США и ФРГ 08.07.2017

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 отверг обвинения в адрес РФ и рассказал о российской позиции в сирийском вопросе.

US President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin hold a meeting on the sidelines of the G20 Summit in Hamburg, Germany, on July 7, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Комментарий: Трамп проиграл Путину, но Порошенко не сдал 08.07.2017

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге показала: Трамп и Тиллерсон пока готовы иметь дело с Кремлем во всем, кроме Украины, пишет в комментарии для DW Константин Эггерт.

Ночные беспорядки в Гамбурге во время саммита G20 (08.07.2017) 08.07.2017

Первый день саммита G20 в Гамбурге вновь ознаменовался столкновениями экстремистов с полицией. Ситуация обострилась поздним вечером. К утру полиции и спецназу удалось восстановить порядок в городе.
Spezialkräfte der Polizei stehen am 07.07.2017 im Schanzenviertel in Hamburg. Am 07. und 08. Juli kommen in der Hansestadt die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G20-Gipfel zusammen. Foto: Bodo Marks/dpa Foto: Bodo Marks/dpa | Verwendung weltweit

Саммит G20: в Гамбурге в ходе беспорядков ранены около 200 полицейских 07.07.2017

К завершению первого дня саммита G20 акции протеста в Гамбурге вновь местами переросли в столкновения хулиганствующих экстремистов с полицией. DW следила за событиями (время мск).
07.07.2017 *** US President Donald Trump (R) and Russia's President Vladimir Putin shake hands during a meeting on the sidelines of the G20 Summit in Hamburg, Germany, on July 7, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Путин и Трамп: затянувшийся разговор в Гамбурге 07.07.2017

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита G20 в Гамбурге превзошла ожидания - по времени. Подробности о ходе переговоров на Эльбе - в репортаже DW.
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