G20 в Гамбурге

7-8 июля в немецком Гамбурге проходит саммит "большой двадцатки". В так называемую G20 входят 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран мира. В 2017 году в "двадцатке" председательствует Германия, поэтому встреча проходит на территории ФРГ. Главными темами этого саммита станут свободная торговля, протекционизм, изменения климата, международный терроризм, глобальный миграционный кризис и многие другие. В ходе двухдневного саммита в Гамбурге ожидается проведение 30 демонстраций с участием граждан разных стран и международных организаций. Среди активистов, по данным немецких спецслужб, будут от 7 000 до 8 000 "готовых к насилию" представителей крайне левых немецких и иностранных движений. Порядок в ходе мероприятий будут обеспечивать от 15 000 до 19 000 полицейских.