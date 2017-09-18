Futurium: В центре Берлина открылся Дом будущего

Это - новый адрес на карте Берлина. Открытия этого пространства ждали несколько лет. Перспективы "Футуриума" стать одним из самых модных мест в столице Германии - самые лучезарные. Здесь все крутится вокруг фундаментального вопроса: как мы хотим жить в будущем? За этим вопросом следуют и два других: как мы можем и как мы должны жить сейчас?

Futurium пробует ответить сразу на трех взаимодополняющих друг друга уровнях. Первый - выставочное пространство, где посетители могут взглянуть сразу на несколько возможных версий будущего. Второй уровень - Futurium Forum: это пространство для дискуссий на темы, которые непосредственно определяют судьбу человечества. Третья составляющая - Futurium Lab: лаборатория, где каждому посетителю предложено реализовать собственные идеи и протестировать новейшие технологии.

Футуриум находится в самом центре Берлина: на набережной Шпре, между Рейхстагом и главным вокзалом. Здание с четкими строгими формами и панорамными окнами соответствует стандартам дома с низким энергопотреблением. На крыше "Футуриума" есть смотровая площадка с шикарным видом на центр Берлина, а также солнечная миниэлектростанция.

Музеем это пространство назвать сложно, потому что речь идет не о прошлом и даже не о настоящем. А потому назовем его Домом будущего. Его двери открыты для всех посетителей, а также для новых идей, обмена опытом и мнениями. Руководство "Футуриума" надеется, что новое пространство заставит многих людей переосмыслить свое отношение и к будущему, и к тому, как они живут сегодня.

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Смотреть видео 01:15 Поделиться Центр будущего открывается в Берлине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2kCu8 Центр будущего открывается в Берлине (18.09.2017)

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