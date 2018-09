FT сообщила подробности отмывания денег из РФ через Danske Bank в Эстонии

Через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

В 2013 году, который FT называет "пиковым" в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

После 2013 года объем транзакций начал снижаться, утверждают представители Promontory Financial. При этом снижение ускорилось после открытия расследования контролирующих органов Эстонии. В 2014 году их расследование показало "масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег".

Банк инициировал обширное расследование

Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму "по-настоящему поразительной для столь небольшого отделения". По его словам, подобную сумму "нельзя пропустить, не вызвав вопросов". При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Однако банку необходимо доказать контролирующим органам, что финансовое учреждение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления "грязных денег".

Danske Bank "очень серьезно относится к этому вопросу и по этой причине инициировал обширное расследование", заявил FT председатель банка Оле Андерсен. По его словам, требуется "понять полную картину" ситуации. Выводы необходимо делать "на основе подтвержденных фактов, а не взятых из контекста фрагментов информации", утверждает он.

Расследование газеты Berlingske

В июле основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер и датская газета Berlingske со ссылкой на результаты собственного расследования сообщили о проведенных через эстонское отделение Danske Bank подозрительных сделках на общую сумму в 8,3 млрд долларов США. Ранее объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве, отметила Berlingske. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, раскрывшего отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибшего в СИЗО в 2009 году.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина