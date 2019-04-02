ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший теракт на объекте энергетики "по мотивам ненависти к действующей власти", сообщил журналистам Центр общественных связей ФСБ в четверг, 4 марта.

ЦОС ФСБ обнародовал видеозапись задержания предполагаемого злоумышленника, на которой тот называет себя смертником. По сообщению спецслужбы, у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для создания взрывчатки, а также "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".

В ФСБ добавили, что подозреваемый также осуществлял вербовку жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. По факту задержания возбуждено уголовное дело.

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