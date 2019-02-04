Freedom House сообщил об общем снижении уровня демократии в мире за 13 лет

Уровень свободы и демократии в мире беспрерывно ухудшается с 2006 года, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В 2018 году в 13-й раз подряд правозащитники зафиксировали глобальную отрицательную тенденцию в сфере политических прав и гражданских свобод. По итогам прошлого года в 68 странах мира отмечено снижение уровня свободы и лишь в 50 - его рост, говорится в докладе Freedom House, опубликованном во вторник, 5 февраля.

По данным организации, за весь 13-летний период с 2006 года ситуация с политическими правами и гражданскими свободами ухудшилась в 116 странах и улучшилась - лишь в 63.

86 свободных и 59 "частично свободных" стран

В общей сложности свободными названы 86 стран из 195. В их числе - все страны Западной Европы и большая часть стран Центральной Европы, страны Балтии, Северной и Южной Америки, а также, в частности, Тунис, Гана, Бенин, Монголия и Индия.

"Частично свободными" признаны 59 государств. Среди бывших республик СССР к этой категории причислены Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Киргизия. Кроме того, в список вошли, в частности, Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Республика Северная Македония, а также Мексика, Колумбия, Эквадор, Индонезия, Мали и Нигер. При этом аннексированный Россией Крым оценивался в качестве отдельной территории и получил статус "несвободного".

50 несвободных и "самых несвободных" стран

Несвободными названы 50 стран, в их числе Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Египет и многие другие страны Азии и Африки, а также Венесуэла, Куба и Никарагуа.

При этом сразу три постсоветские республики оказались в списке из 13 "худших из худших" стран, набравших наименьшее число баллов по ситуации с политическими правами и гражданскими свободами: Туркменистан получил лишь 2 балла и оценку "нефтяная клептократия", Таджикистан ("семейная клептократия") и Узбекистан (герметичное полицейское государство) - по 9 баллов. На последнем месте в этом списке оказалась Сирия с 0 баллов, в него также вошли Эритрея, Южный Судан, КНДР, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Ливия и ЦАР.

По оценке правозащитников, 39 процентов из 7,6 миллиарда людей на планете проживают в свободных странах, 24 процента - в "частично свободных" и еще 37 процентов - в несвободных.

Главные противники свободы - Россия и Китай

Между тем главными противниками свободы и демократии в мире правозащитники назвали Российскую Федерацию и Китай. По их словам, автократические режимы в Москве и Пекине считают необходимым для сохранения власти подавлять в своих странах открытые дебаты и преследовать диссидентов. Кроме того, Кремль намеренно разрушает демократические права и свободы в других странах, осуществляя кампании по дезинформации в Европе и США, указывается в докладе. В частности, правозащитники отмечают предполагаемое вмешательство в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года.

"Журналисты и активисты в России и других странах в 2018 году по-прежнему работали в опасных условиях, рискуя быть арестованными, подвергнутыми насилию и даже убитыми за независимые сообщения. Несколько российских журналистов скончались при подозрительных обстоятельствах, в то время как в Украине репортеры подвергаются притеснениям и нападениям", - говорится в отчете. Между тем в Казахстане и Беларуси новые жесткие законы в отношении СМИ создали еще более сложные условия для работы журналистов, указали правозащитники.

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