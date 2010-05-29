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Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
Франкфурт-на-Одере
Публикации по теме
Город на востоке Германии. Население - 58 тысяч человек.
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Контекст
Берлин за год прирос на целый Франкфурт-на-Одере
Берлин за год прирос на целый Франкфурт-на-Одере
На одного немца среди новых жителей Берлина приходится 11 иностранцев.
Политика
24.02.2017
24 февраля 2017 г.
Во Франкфурте-на-Одере исследуют традиции дарения
Во Франкфурте-на-Одере исследуют традиции дарения
Уже в конце 19 века Рождество было поводом утолить потребительский зуд.
29.11.2013
29 ноября 2013 г.
Архив Карла Дедециуса передан университету Виадрина
Архив Карла Дедециуса передан университету Виадрина
Церемония создания специального литературного фонда пройдет 28 ноября.
28.11.2013
28 ноября 2013 г.
Выставка спасенного от нацистов искусства открылась во Франкфурте-на-Одере
Выставка спасенного от нацистов искусства открылась во Франкфурте-на-Одере
Тысячи работ известных художников в "третьем рейхе" получили клеймо "entartet".
28.10.2013
28 октября 2013 г.
В Германии открывается Музей Генриха фон Клейста
В Германии открывается Музей Генриха фон Клейста
Новое здание во Франкфурте-на-Одере отвечает самым высоким требованиям.
17.10.2013
17 октября 2013 г.
Пик наводнения миновал Франкфурт-на-Одере
Пик наводнения миновал Франкфурт-на-Одере
Наивысший уровень воды прошел через Франкфурт-на-Одере, крупнейший город на этой реке. Вода в Одере начала медленно спадать, однако быстрого улучшения ситуации не ожидается. Район наводнения посетила Ангела Меркель.
29.05.2010
29 мая 2010 г.
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