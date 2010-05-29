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Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Франкфурт-на-Одере

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Город на востоке Германии. Население - 58 тысяч человек.

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Контекст

Берлин, телевизионная башня

Берлин за год прирос на целый Франкфурт-на-Одере

Берлин за год прирос на целый Франкфурт-на-Одере

На одного немца среди новых жителей Берлина приходится 11 иностранцев.
Политика24 февраля 2017 г.
Подарки под елкой

Во Франкфурте-на-Одере исследуют традиции дарения

Во Франкфурте-на-Одере исследуют традиции дарения

Уже в конце 19 века Рождество было поводом утолить потребительский зуд.
29 ноября 2013 г.
Карл Дедециус

Архив Карла Дедециуса передан университету Виадрина

Архив Карла Дедециуса передан университету Виадрина

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Макс Бекман, ''Снятие с креста'', 1917 г.

Выставка спасенного от нацистов искусства открылась во Франкфурте-на-Одере

Выставка спасенного от нацистов искусства открылась во Франкфурте-на-Одере

Тысячи работ известных художников в "третьем рейхе" получили клеймо "entartet".
28 октября 2013 г.
Музей Генриха фон Клейста

В Германии открывается Музей Генриха фон Клейста

В Германии открывается Музей Генриха фон Клейста

Новое здание во Франкфурте-на-Одере отвечает самым высоким требованиям.
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Наводнение во Франкфурте-на-Одере

Пик наводнения миновал Франкфурт-на-Одере

Пик наводнения миновал Франкфурт-на-Одере

Наивысший уровень воды прошел через Франкфурт-на-Одере, крупнейший город на этой реке. Вода в Одере начала медленно спадать, однако быстрого улучшения ситуации не ожидается. Район наводнения посетила Ангела Меркель.
29 мая 2010 г.
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