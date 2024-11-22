"Форум государств постРоссии" признан террористическим в РФ

Верховный суд РФ признал террористической организацией сепаратистский "Форум свободных государств постРоссии" Ильи Пономарева. Он выступает за раздел России на 41 маленькое государство.

Верховный суд России признал террористической организацией сепаратистский "Форум свободных государств постРоссии" оппозиционера Ильи Пономарева по требованию генпрокурора РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры, в пятницу, 22 ноября.

По данным российских силовиков, "Форум свободных государств постРоссии" состоит из 172 структурных подразделений, "организованных по национальному и региональному признаку".

На сайте форума его целью значится "деколонизации так называемой Российской Федерации", "освобождение от оккупации и колониального гнета Московии" и "создание новых геополитических субъектов, а также последующая Реконструкция будущих независимых государств построссийского пространства". На месте России "Форум свободных государств" предлагает создать 41 независимое государство, в числе которых: "Соединенные Штаты Сибири", "Смаландия", "Кумыкия", "Коландия" и другие.

В марте 2024 года "Форум свободных государств постРоссии" был признан нежелательной организацией в России.