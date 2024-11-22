"Форум государств постРоссии" признан террористическим в РФ

"Форум государств постРоссии" признан террористическим в РФ22 ноября 2024 г.
Верховный суд России признал террористической организацией сепаратистский "Форум свободных государств постРоссии" оппозиционера Ильи Пономарева по требованию генпрокурора РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры, в пятницу, 22 ноября.
По данным российских силовиков, "Форум свободных государств постРоссии" состоит из 172 структурных подразделений, "организованных по национальному и региональному признаку".
На сайте форума его целью значится "деколонизации так называемой Российской Федерации", "освобождение от оккупации и колониального гнета Московии" и "создание новых геополитических субъектов, а также последующая Реконструкция будущих независимых государств построссийского пространства". На месте России "Форум свободных государств" предлагает создать 41 независимое государство, в числе которых: "Соединенные Штаты Сибири", "Смаландия", "Кумыкия", "Коландия" и другие.
В марте 2024 года "Форум свободных государств постРоссии" был признан нежелательной организацией в России.