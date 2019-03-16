 Ford сократит пять тысяч рабочих мест в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2019

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Германия

Ford сократит пять тысяч рабочих мест в Германии

Будущие сокращения - часть европейской программы Ford по реструктуризации. Это позволит концерну сберечь более 440 млн евро. В Германии на предприятиях Ford работают 24 тысячи человек.

Сборка Ford Fiesta на заводе в Кельне (фото из архива)

Сборка Ford Fiesta на заводе в Кельне (фото из архива)

Американский автоконцерн Ford намерен сократить пять тысяч рабочих мест в Германии. Подобный шаг является частью объявленной в январе европейской программы концерна по реструктуризации, заявил представитель Ford в пятницу, 15 марта. В письме руководства концерна сотрудникам отмечается, что эта мера позволит сберечь не менее 500 млн долларов (в пересчете - 441 млн евро).

В Германии число занятых на предприятиях Ford составляет 24 тысячи человек, большинство из них работают в Кельне. По информации газеты Kölner Stadt-Anzeiger, концерн намерен предоставить компенсации при увольнениях сотрудникам до 49 лет и предложить досрочно выйти на пенсию работникам старше 50 лет.

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Планы Ford по Великобритании и России

В феврале члены правления концерна Ford уведомили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о переносе своего производства из Соединенного Королевства. Концерну принадлежат два британских моторостроительных завода. Месяцем ранее стало известно, что в случае неурегулированного "Брекзита" (выхода Великобритании из ЕС) Ford может потерять до 1 млрд долларов.

Кроме того, руководство концерна рассматривает возможность закрытия своих заводов в России. Речь идет о предприятиях во Всеволожске Ленинградской области, где выпускают модели Focus и Mondeo, а также в Набережных Челнах, где производят EcoSport и Fiesta, отметили собеседники агентства Reuters. По их словам, подобные меры связаны с глобальной реструктуризацией.

Volkswagen тоже сокращает рабочие места

13 марта немецкий автомобильный концерн Volkswagen сообщил, что в ближайшие пять лет намерен сократить от 5 до 7 тысяч рабочих мест. В частности, новых сотрудников не будут набирать на места, которые освободятся в результате уходов на пенсию.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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