Фонд Гельмута Коля создадут вопреки возражениям вдовы экс-канцлера

Германский бундестаг в четверг, 6 мая, одобрил создание Фонда Гельмута Коля (Helmut Kohl), который займется обработкой исторического наследия бывшего канцлера ФРГ. Депутаты поддержали эту инициативу подавляющим большинством голосов, лишь парламентарии от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" воздержались. Среди прочего планируется, что в Берлине появится центр имени Гельмута Коля, в котором будут работать постоянная и передвижные выставки, а также проходить различные культурно-политические мероприятия.
Гельмут Коль "своей деятельностью, всей своей жизнью сам стал великой историей нашей страны и Европейского Союза", "для многих молодых людей он и сегодня служит важным примером для подражания", заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak). В настоящее время в Германии существуют шесть подобных некоммерческих организаций, занимающихся обработкой наследия экс-канцлеров, в том числе Фонд Конрада Аденауэра и Фонд Вилли Брандта.
Депутаты отвергли возражения вдовы
Между тем незадолго до голосования в бундестаге вдова Коля, Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter), выступила категорически против создания подобного фонда, заявив: "Эти планы противоречат последней воле моего мужа". Ее адвокаты в заявлении для прессы усомнились в том, что наследие Гельмута Коля может быть "действительно объективно переработано в рамках предусмотренной модели".
Однако депутаты отвергли возражения вдовы. Эрхард Грундль (Erhard Grundl) из партии "Союз-90/"зеленые" заявил, что спорные эпизоды из биографии экс-канцлера, например история с "черными кассами" ХДС, тоже являются частью наследия Коля. "Давайте признаем, что в историческом плане речь всегда идет о критическом осмыслении, а не о создании героического эпоса", - подчеркнул Грундль. Депутат от Левой партии Симона Барриентос (Simone Barrientos) настоятельно призвала передать личные вещи и документы Коля в новый фонд. По ее словам, следует опасаться того, что вдова Коля не отдаст документы. "Фонд Гельмута Коля должен помочь прекратить этот театр. Естественно, все эти документы принадлежат к культурному наследию нашей страны".
Противоречивое наследие Гельмута Коля
Гельмут Коль, скончавшийся в 2017 году в возрасте 87 лет, занимал пост канцлера ФРГ с 1982 по 1998 годы. Он сыграл важную роль в деле воссоединения Германии и в европейской интеграции. Но выдающееся политическое наследие "канцлера германского единства" оказалось омрачено вскрывшимся уже после отставки Коля скандалом с "черной кассой" - нелегальным финансированием возглавляемого им четверть века (1973 - 1998) Христианско-демократического союза.
Майке Рихтер-Коль и Гельмут Коль
В последние годы жизни Гельмут Коль дистанцировался от большинства бывших политических соратников. В 2008 году в результате падения он получил травму головы, после которой так и не смог полностью восстановиться. С тех пор Коль передвигался в инвалидном кресле и почти не разговаривал. От его имени выступала его вторая супруга Майке Коль-Рихтер.
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Автор: Гюнтер Биркеншток