 Фирмы из санкционного списка США получили 1,6 млрд рублей по господрядам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.04.2021

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Мир

Фирмы из санкционного списка США получили 1,6 млрд рублей по господрядам

По данным "МБХ медиа", наиболее активным участником госзакупок было АО "АСТ", подозреваемое Вашингтоном в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Рубли

Российские компании, которые были внесены в новые санкционные списки США, получили в общей сложности более 1,6 млрд рублей в рамках господрядов. Такие цифры приводит в четверг, 15 апреля, издание "МБХ медиа". Оно ссылается на открытые данные из базы "СПАРК Интерфакс".

Так, по данным издания, подозреваемое Вашингтоном в связях с российскими спецслужбами АО "АСТ" было наиболее активным участником госзакупок. В частности, с 2006 по 2020 годы она получила 190 подрядов на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Заказчиками для нее выступали "Рособоронэкспорт", структуры "Росатома", "Ростелеком" и воинские части. Кроме того, крупные суммы на госзаказах, по данным "МБХ медиа", получали АО "Позитив текнолоджиз", "Пасит" и "Необит".

Как сообщили 15 апреля в пресс-службе Белого дома, президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Американский лидер распорядился также ввести в стране "чрезвычайное положение" в связи с чрезвычайной угрозой нацбезопасности Соединенных Штатов из-за "определенной вредоносной внешнеполитической деятельности правительства РФ".

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