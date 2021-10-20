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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - некоммерческая организация, созданная российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и занимавшаяся борьбой с коррупцией.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был создан в сентябре 2011 года оппозиционным российским политиком и блогером, юристом Алексеем Навальным. Как говорится на сайте фонда, ФБК - единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти. Сотрудники фонда реализуют также работу проектов "РосЖКХ", "РосЯма" и "РосПил". В работе ФБК Навального участвуют юристы, социологи, многочисленные волонтеры.

"Героями" антикоррупционных расследований ФБК являются генпрокурор Чайка, премьер-министр Медведев, глава Росгвардии Золотов, близкий к Путину олигарх Усманов и многие другие, включая самого президента России Владимира Путина.

9 октября 2019 года министерство юстиции РФ включила Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр "иностранных агентов". Навальный в связи с этим заявил о "прямом указе Путина". 9 июня 2021 года Мосгорсуд, удовлетворив иск столичной прокуратуры, признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение "Штабы Навального". 11 августа СКР предъявил Навальному обвинение в "создании организации, посягающей на личность и права граждан". Несколько сотрудников ФБК вскоре выехали из России. 31 августа 2021 года ФБК Навального прекратил существование как юридическое лицо.

03.08.2021 Russian opposition activist Lyubov Sobol, a lawyer at Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK, included by the Ministry of Justice in the list of foreign agents), is seen outside Moscow's Preobrazhensky District Court before the sentencing hearing in her public health safety violation case, in Moscow, Russia. She has been charged with violation of sanitary and epidemiological standards during pro-Navalny protests last winter. She faces 2 years of curbs on her personal freedoms if found guilty. Maksim Blinov / Sputnik

Экс-юристка ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20.10.2021

Любовь Соболь внесли в базу розыска МВД России. Ранее она стала фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.
In this photo taken on Thursday, May 18, 2017, Russian opposition leader Alexei Navalny, center, and his team, stand from left: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh, live broadcast director Alexei Yakovlev, live broadcast director Artem Guryev, employee of Navalny's Foundation for Fighting Corruption Ilya Pakhomov, and chief of Navally's video operations Oksana Baulina, pose for a picture at the office of the Foundation for Fighting Corruption in Moscow, Russia.Blacklisted by state-owned media, Navalny is tapping into the resources of YouTube. The broadcasts have become a key piece of Navalny?s strategy to galvanize opposition to President Vladimir Putin and the upper echelons of power that he says are awash in corruption. The videos regularly attract more than a million views and contribute to the opposition?s resurgence after years of being marginalized and riddled by internal disputes. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Следствие объединило 5 уголовных дел против членов ФБК 13.10.2021

Адвокат экс-директора ФБК сообщил о соединении дел об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и финансировании экстремизма отдельными участниками ФБК.
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

Ветер перемен: ужесточит ли новое правительство ФРГ политику в отношении РФ? 07.10.2021

В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

Леонид Волков - о немецкой премии для Алексея Навального и политике ФРГ в отношении Путина (07.10.2021) 07.10.2021

"Какой смысл пытаться снова и снова о чем-то договориваться с Путиным, если мы знаем, что он плевать хотел на любые свои международные обязательства", - говорит в интервью DW Леонид Волков. Близкий соратник Алексея Навального получил для него немецкую премию "M100 Media Award".
Christian Lindner (l), FDP-Bundesvorsitzender, und Mike Schubert (r), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, überreichen Leonid Volkov, Mitarbeiter von Nawalny, den M100 Media Award im Schlosstheater des Neuen Palais. +++ dpa-Bildfunk +++ Potsdam 06.10.21

Немецкую премию Навальному принял в Потсдаме его соратник 06.10.2021

"Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул председатель СвДП Кристиан Линднер, выступивший на церемонии вручения в Потсдаме с торжественной речью.
Titel: Nemtsova. Interview mit Leonid Volkov, russischer Oppositionspolitiker Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 12.11.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Brüssels, Belgien

Власти РФ объявили Леонида Волкова в розыск 28.09.2021

Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. Ранее СКР возбудил дело о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

СКР открыл новое дело в отношении Навального и его соратников 28.09.2021

Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

Генпрокуратура РФ запретила 173 сайта, связанные с Навальным и ФБК 23.09.2021

В списке ресурсов, которые подлежат блокировке, страницы с материалами ФБК в соцсетях и сайты отдельных проектов сторонников Алексея Навального, сообщает проект "Сетевые свободы".
ILLUSTRATION - 26.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Logo des Video-Portals YouTube wird auf dem Display eines Smartphones angezeigt. Im Hintergrund ist auf einem Bildschirm die YouTube Homepage zu sehen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования" 18.09.2021

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального из-за призывов "к осуществлению экстремистской деятельности".
Police officers detain the Alliance of Doctors union's leader Anastasia Vasilyeva at the prison colony IK-2, which stands out among Russian penitentiary facilities for its particularly strict regime, in Pokrov in the Vladimir region, 85 kilometers (53 miles) east of Moscow, Russia, Tuesday, April 6, 2021. Doctors from the Navalny-backed Alliance of Doctors announced going to the Pokrov prison on Tuesday to demand the opposition leader gets qualified medical help from independent doctors after he complained about pain in his leg and back. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Глава "Альянса врачей" сообщила о разрыве с менеджерами ФБК 16.09.2021

Анастасия Васильева обвинила Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих в том, что для них "власть и деньги оказались важнее судеб" тех, кто поверил Навальному. Имя оппозиционера она в посте не назвала.
Russian opposition activist Alexei Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh arrives at a court room in Moscow, Russia, Monday, Aug. 16, 2021. Moscow court will announce the verdict for Alexey Navalny's spokesperson Kira Yarmysh in the case of violation of covid rules during winter protests. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Навальный - мой первый читатель": Кира Ярмыш о выходе романа в Германии 14.09.2021

В Германии выходит дебютный роман пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Она рассказала DW о книге, Навальном и будущем ФБК.

The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

Команда Навального откажется от сбора личных данных для "Умного голосования" 09.09.2021

Команда Алексея Навального откажется от сбора персональных данных сторонников для проекта “Умное голосование”. Активисты приняли такое решение ради безопасности своих сторонников.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Берлин опроверг утверждения о немецком финансировании Навального 06.09.2021

В МИД ФРГ назвали "абсурдом" российские утверждения о передаче денег Навальному через сотрудников посольства ФРГ в Москве.

3222884 10/26/2017 A sign on the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) building in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa

Волков сообщил о начале блокировки сайта "Умного голосования" в России 06.09.2021

Страница "Умного голосования" до настоящего момента оставалась единственным незаблокированным сайтом команды Навального, заявил Леонид Волков.
Russian top opposition leader Alexei Navalny attends hearings at a court house in Moscow on August 1, 2014. Russian prosecutors called for Navalny to be jailed on August 1 after allegedly using the Internet in breach of his house arrest conditions during a trial seen as politically motivated by his supporters. One of the most vocal critics of President Vladimir Putin, Navalny faces charges of stealing and laundering 27 million roubles ($760,000, 570,000 euros) from French cosmetics company Yves Rocher. He has been under house arrest since February and banned from using the Internet. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Алексей Навальный передал денежную часть премии имени Немцова политзаключенным 03.09.2021

Денежную часть премии имени Бориса Немцова получат семьи оператора ФБК Павла Зеленского, экс-координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова, ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова.
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