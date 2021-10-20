Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - некоммерческая организация, созданная российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и занимавшаяся борьбой с коррупцией.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был создан в сентябре 2011 года оппозиционным российским политиком и блогером, юристом Алексеем Навальным. Как говорится на сайте фонда, ФБК - единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти. Сотрудники фонда реализуют также работу проектов "РосЖКХ", "РосЯма" и "РосПил". В работе ФБК Навального участвуют юристы, социологи, многочисленные волонтеры.



"Героями" антикоррупционных расследований ФБК являются генпрокурор Чайка, премьер-министр Медведев, глава Росгвардии Золотов, близкий к Путину олигарх Усманов и многие другие, включая самого президента России Владимира Путина.



9 октября 2019 года министерство юстиции РФ включила Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр "иностранных агентов". Навальный в связи с этим заявил о "прямом указе Путина". 9 июня 2021 года Мосгорсуд, удовлетворив иск столичной прокуратуры, признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение "Штабы Навального". 11 августа СКР предъявил Навальному обвинение в "создании организации, посягающей на личность и права граждан". Несколько сотрудников ФБК вскоре выехали из России. 31 августа 2021 года ФБК Навального прекратил существование как юридическое лицо.