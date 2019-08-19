 FAZ: G7 должна остаться без России и Путина | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 23.08.2019

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Пресса

FAZ: G7 должна остаться без России и Путина

Призыв Трампа вернуть Россию в G7 - не лучшая идея, ведь в последнее время не было ни одного примера того, как переговоры с Кремлем привели бы к долгосрочным решениям, считает обозреватель FAZ.

Участники прошлогоднего саммита G7 в Канаде

Участники прошлогоднего саммита G7 в Канаде

Обозреватель FAZ Николаc Буссе (Nikоlas Busse) отреагировал в своем комментарии на предложение президента США Дональда Трампа расширить формат G7 до G8 за счет возвращения в него России:

"Трамп - не первый представитель теории "нужно-говорить-с-Россией". В Германии у нее тоже множество сторонников. Их аргументация такова: поскольку Россия является частью многих проблем в мире, она должна стать и частью их решения. А это возможно лишь в том случае, если сесть с Путиным за один стол переговоров. Увы, до сих пор это еще ни разу не сработало. В действительности Россия зачастую является виновником проблем; и за последнее время нет ни одного заметного примера того, что переговоры с Кремлем - в которых на самом деле нет недостатка - привели бы к долгосрочным решениям.

Контекст

Депутат бундестага Йоханн Вадефул об омраченном скандалами саммите G7, заявлениях Дональда Трампа по поводу возвращения России в "семерку" и о том, какие выводы должна сделать для себя Европа. (11.06.2018)

Президент РФ чувствителен в вопросах международного престижа, но возвращение в G7 волнует его гораздо меньше встречи с президентом США, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. (08.06.2018)

Канцлер ФРГ остается сторонницей трансатлантической солидарности, но советует европейцам впредь полагаться только на себя. DW - о выводах немецкого правительства из саммита G7. (29.05.2017)

Поэтому правильно, что Германия, Франция и Великобритания высказались против расширения G7 за счет возвращения России. Для Путина это все равно не стало бы стимулом к изменениям, ведь саммиты в этом формате никогда не приводили к важным решениям. Важнее санкции, потому что они Россия чувстсвует на себе их бремя. Именно поэтому их нельзя отменять. Возможно, они являются единственным средством, способным когда-то все же подтолкнуть Москву к серьезному разговору о востоке Украины".

Автор: Николас Буссе, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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