FAZ: G7 должна остаться без России и Путина

Призыв Трампа вернуть Россию в G7 - не лучшая идея, ведь в последнее время не было ни одного примера того, как переговоры с Кремлем привели бы к долгосрочным решениям, считает обозреватель FAZ.
Обозреватель FAZ Николаc Буссе (Nikоlas Busse) отреагировал в своем комментарии на предложение президента США Дональда Трампа расширить формат G7 до G8 за счет возвращения в него России:
"Трамп - не первый представитель теории "нужно-говорить-с-Россией". В Германии у нее тоже множество сторонников. Их аргументация такова: поскольку Россия является частью многих проблем в мире, она должна стать и частью их решения. А это возможно лишь в том случае, если сесть с Путиным за один стол переговоров. Увы, до сих пор это еще ни разу не сработало. В действительности Россия зачастую является виновником проблем; и за последнее время нет ни одного заметного примера того, что переговоры с Кремлем - в которых на самом деле нет недостатка - привели бы к долгосрочным решениям.
Поэтому правильно, что Германия, Франция и Великобритания высказались против расширения G7 за счет возвращения России. Для Путина это все равно не стало бы стимулом к изменениям, ведь саммиты в этом формате никогда не приводили к важным решениям. Важнее санкции, потому что они Россия чувстсвует на себе их бремя. Именно поэтому их нельзя отменять. Возможно, они являются единственным средством, способным когда-то все же подтолкнуть Москву к серьезному разговору о востоке Украины".
Автор: Николас Буссе, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
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