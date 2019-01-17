FAZ: Удастся ли греческому парламенту разрешить "македонский кризис"?

После того как премьер-министр Греции Алескис Ципрас получил вотум доверия в парламенте страны, депутаты должны обсудить соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. Положительное решение этого вопроса откроет Скопье путь в НАТО. В противном случае обе страны могут охватить внутриполитические беспорядки, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

"Насколько мощной движущей силой обладают национальные вопросы, можно наблюдать последние тридцать лет на примере Юго-Восточной Европы. Там это проявляется либо в виде кровопролитных войн в Боснии и Герцеговине и Хорватии, либо в форме фарса, который принял спор между Грецией и ее северным соседом. Протест против того, чтобы бывшая югославская республика носила имя Македония, вывел на улицы Греции не меньше людей, чем возмущение греков тяготами долгового кризиса.

Споры вокруг переименования Македонии несколько дней назад привели к распаду правящей в Греции коалиции, объединившейся в самые тяжелые для страны времена. И даже после завоеванного премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом вотума доверия не ясно, согласится ли парламент урегулировать спор о названии и проголосовать за компромисс, в соответствии с которым маленькой соседней стране можно будет называться хотя бы Северной Македонией.

Если соглашение провалится, может быстро стать очевидным, насколько близки друг к другу фарс и трагедия. Не исключено, что обе страны охватят внутриполитические беспорядки, которые могут оказать воздействие на весь регион. Страна, теперь носящая название Северной Македонии, - это нестабильное государство, в котором албанское меньшинство живет в шатком балансе со славянским большинством. Последнее, в свою очередь, глубоко разделено между сторонниками нового правительства и националистов, которые были у власти на протяжении последних десяти лет.

Самым надежным способом стабилизировать ситуацию стало бы членство Северной Македонии в НАТО - один из немногих вопросов, по которым существует согласие между многочисленными слоями населения. Но это будет возможно лишь в том случае, если Греция согласится с новым именем своего соседа".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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